Rize´de selin hasarı, gün ağarınca ortaya çıktı (2)



SEL ANI KAMERADA

Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Madenli beldesinde meydana gelen sel, ırmağın akış yönünü değiştirdi. Önüne gelen ağaç ve odun parçalarını yolda sürükleyen sel suları, beldede yaşayanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi. Görüntülerde, sağanağın ardından ırmaktaki su seviyesinin aniden yükselip, çevredeki beton yola taştığı ve sel sularının odun parçalarını hızla sürüklediği anlar yer alıyor.

`EŞİMİ GÖREMEYİNCE BAĞIRMAYA BAŞLADIM´

Görüntüleri kayda alan ve böyle afet görmediğini anlatan Nezahat Bostancı, "Felaketti. Ben suyu görünce çekime başladım. Baktım ki üsten aşağı doğru kıyamet kopuyor. Eşim de dışarıdaydı, `Mehmet içeri gel´ diye bağırdım. Kütükler falan gelmeye başladı. Eşimi birden göremedim; kütükler eşimi aldı, götürdü, diye düşündüm. Bağırmaya başladım, koştum diğer tarafa bir baktım orada duruyor. Çok korktuk, oğlumu da camdan yukarı aldım. Gece çok felaketti, `Sizi kurtaracağız´ dediler ama yollar kapalıydı. Sabaha kadar oturduk'' dedi.

`62 YAŞINDAYIM, BÖYLE YAĞMUR GÖRMEDİM´

Sel meydana geldiğinde dışarıda olduğunu söyleyen Mehmet Bostancı da şunları kaydetti:

''Hanımımla beraber çay topluyorduk. O sırada hanıma, `Ben suya bakayım, bulanıklaşmaya başladı. Sen de çay toplamaya devam et´ dedim. Yukarı çıktım ve ırmağın yönünün değiştiğini gördüm. Yukarıdan bir heyelan geldi ve komşunun çay bahçesine gitti. Daha sonra aşağı doğru indim ve su hep yoldan aşağı geliyordu. Yol artık taşımaz hale geldi. Hanım bana `İçeri gel´ diye bağırdı. Yukarıdan bir ağaç alabora şeklinde gelmeye başladı ve evin köşesine vurdu. Ben kendimi hemen merdivenin altına attım, bu sırada birkaç tane ağaç parçası geldi. Hanım da o sırada video çekiyormuş, bağırmaya başladı; `Baban gitti, sele karıştı´ diye. Ben de mezarlığın yanına gittim. Heyecandan hiçbir şey diyemedim, kanım dondu. Rahmetli babamın mezarının yanına gittim, dua ettim. Beni pencereden görünce hepsi sevindi. Büyük bir korku yaşadık, 'Sabaha kadar yağarsa ne yapacağız' dedik. Küçük bir ırmak vardı ama yukarıdan aşağı heyelan gelince ırmağın yönü değişti. 62 yaşındayım, böyle yağmur görmedim."DHA-Genel Türkiye-Rize / Çayeli

2020-07-14 10:51:51



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