Çaykur Rizespor'da Ünal Karaman istifa etti

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RİZE, (DHA) Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'da teknik direktör Ünal Karaman görevinden istifa etti.

Yeşil-mavililerin teknik direktörü Ünal Karaman'ın 2-0 kaybedilen Kasımpaşa maçının ardından yönetime istifasını sunduğu öğrenildi.

Çaykur Rizespor yönetimi, tecrübeli teknik adamın istifasını kabul etti. 32 puanla 16'ncı sırada bulunan Karadeniz ekibinin başında 9 lig maçına çıkan Ünal Karaman, 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi alarak 8 puan topladı.DHA-Spor Türkiye-Rize Aytekin KALENDER

2020-07-14 13:09:35



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