Rizespor, Ünal Karaman ayrılığını açıkladı

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RİZE / DHAÇaykur Rizespor, Ünal Karaman ile yollarını ayırdıklarını resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor Yönetim Kurulu´na istifa dilekçesini sunan teknik direktörümüz Ünal Karaman ile karşılıklı yapılan görüşmeler sonrası yollarımızı bugün itibarıyla ayırmış bulunuyoruz. Sayın Ünal Karaman'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.DHA-Spor Türkiye-Rize

2020-07-14 14:30:34



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