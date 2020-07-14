Ünal Karaman: Bizi sevenleri de bizim sevdiklerimizi de üzmeyelim

RİZE,(DHA)Çaykur Rizespor'daki görevinden istifa eden teknik direktör Ünal Karaman, "Göreve başladığımız andan itibaren sevgisini, desteğini, emeğini esirgemeyen; her fırsatta bunu gösteren, şehir yönetiminin her kademesinde görev ifâ eden kamu görevlilerinden, sokaktaki her bir insanımıza samimi duygularla teşekkür eder, Çaykur Rizespor´a devam eden mücadelesinde başarılar dileriz. Bizi sevenleri de bizim sevdiklerimizi de üzmeyelim, kalın sağlıcakla" dedi.
Ünal Karaman, yeşil-mavili kulübe yayımladığı mesajla veda etti.
Kendisine destek veren herkese teşekkürlerini ileten Ünal Karaman, "Kulübümüzde 4 Mart 2020 tarihinde başladığımız teknik adam görevlerimizden ayrılma kararı almış bulunmaktayız. Göreve başladığımız andan itibaren sevgisini, desteğini, emeğini esirgemeyen; her fırsatta bunu gösteren, şehir yönetiminin her kademesinde görev ifâ eden kamu görevlilerinden, sokaktaki her bir insanımıza samimi duygularla teşekkür eder, Çaykur Rizespor´a devam eden mücadelesinde başarılar dileriz. Bizi sevenleri de bizim sevdiklerimizi de üzmeyelim, kalın sağlıcakla. Çaykur Rizespor sevenlerine ve kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.DHA-Spor Türkiye-Rize DHA
2020-07-14 14:49:23
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