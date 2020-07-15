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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Selin vurduğu Rize´de hasar tespit çalışmaları sürüyor

DHA

Selin vurduğu Rize´de hasar tespit çalışmaları sürüyor


Arzu ERBAŞMehmet Can PEÇE/RİZE, (DHA)RİZE´de şiddetli yağışın yol açtığı 2 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı sel ve heyelanlarla ilgili hasar tespit çalışmaları sürüyor. Felakette ilk belirlemelere göre 3 ev yıkıldı, 10 ev boşaltıldı, 100 araç zarar gördü, ulaşım ve alt yapı ağır hasar gördü.
Türkiye´nin en çok yağış alan ili Rize'yi sel ve heyelan vurdu. Kentte metrekareye düşen 263 kilogram yağış nedeniyle dereler taştı, heyelanlar oldu. Çayeli ilçesinde sele kapılan Ali Uzun (68) hayatını kaybetti. Yaralı kurtulan Havva Tüysüz de tedavi gördüğü Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı. Sel ve heyelanlarda yaralanan 10 kişi de hastanelerde tedaviye alındı. Mahsur kalan 80 kişi ise AFAD, AKUT, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri ve UMKE tarafından tahliye edildi.
HASAR TESPİTİ SÜRÜYOR
Kentte AFAD ekiplerince başlatılan hasar tespit çalışmaları sürüyor. 2 ayrı ekibin yaptığı çalışmalarda, ilk belirlemelere göre 3 ev yıkıldı, 10 ev boşaltıldı, yol ve köprüler çöktü, alt ve üst yapıda hasarlar oluştu, 100´ün üzerinde araç ise hasar gördü. Ulaşıma kapanan 12 köy yolu ise açıldı. Köylerde duvarlar çöktü, elektrik, su ve telefon hatlarında arızalar oluştu.
ZORLU KURTARMA YOLCUĞU KAMERADA
Çayeli ilçesinde sağanağın etkili olduğu pazartesi günü Senoz deresinin taşması soncu mahsur kalanlar, yardım çağrısında bulunmuştu. Derenin yola taşmasına rağmen ekipler, su seviyesinin yüksek olduğu yolda araçları ile ilerleyerek mahsur kalanlara ulaşmaya çalıştı. Ekiplerin zorlu kurtarma yolculuğu kameraya yansıdı.
SELDEN SON ANDA KURTULDU
İlçede tıkanan dere yatağına bakmaya giden bir kişi, aniden taşan suya kapılmaktan son anda kaçarak kurtuldu. Yakınlarının kayda aldığı görüntülerde `kaç kaç´ diye uyarılan kişi koşarak dere yatağından uzaklaşıyor. Aniden gelen sel ise önüne kattığını sürüklüyor.  
TOPRAĞA VERİLDİ
İlçeye bağlı Madenli beldesinde sele kapılan, yapılan arama çalışmalarıyla cansız bedenine ulaşılan Ali Uzun için Merkez Hacıbaşı Camii´nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Çayeli Kaymakamı Mehmet Öztürk, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi ile yakınları ve vatandaşlar katıldı. Ali Uzun´un cenazesi beldede toprağa verildi.  DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Mehmet Can PEÇE
2020-07-15 12:24:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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