Rize'de heyelan anı kamerada

Arzu ERBAŞ, Mehmet Can PEÇE/ÇAYELİ,(Rize), (DHA)- RİZE'nin Çayeli ilçesinde, sağanağın ardından meydana gelen sel ve heyelanlarla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Yaşanan heyelan nedeniyle bir şantiyedeki işçilerin yaşadığı panik, kameralarca kaydedildi.

Rize'de, 3 gün önce etkili olan sağanağın ardından sel ve heyelanlar meydana geldi. Heyelan nedeniyle bir şantiyedeki işçilerin korku dolu anları, kameralara yansıdı. Can kaybı ve yaralanan olmazken, şantiye sahasında hasar oluştu. DHA-Genel Türkiye-Rize / Merkez Mehmet Can PEÇEArzu ERBAŞ

2020-07-16



