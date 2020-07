Rize'de heyelanın izleri arasında çay hasadı başladı

Mehmet Can PEÇEArzu ERBAŞ/ÇAYELİ, (Rize), (DHA)DOĞU Karadeniz'nde yaş çay hasat sezonunda ikinci sürgün dönemi başladı. Rize'de üreticiler, sel ve heyelanlarda zarar gören bahçelerde çay hasadı yapıyor.

Türkiye´nin en çok yağış alan ili Rize'de metrekareye düşen 273 kilogram yağış nedeniyle dereler taştı, heyelanlar oldu. 2 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı sel ve heyelanlarda tarım arazileri zarar gördü.

Kentte sel ve heyelan nedeniyle zarar gören bahçelerde, yaş çay hasat sezonunda ikinci sürgün dönemi başladı. Bahçelerde sel ve heyelan afetinin izleri arasında çay toplayan üreticiler, bir ay daha bahçelerde kalacak.

Çay üreticisi Sevinç Kara büyük bir afet yaşadıklarını belirterek, "Tek geçim kaynağımız çay. Evimizde bile korkarak kalıyoruz. Çay bahçelerimizin yarısı heyelanda battı. Her ne kadar korksak da hava tekrar yağmadan hasadı bitirmeye çalışıyoruz" dedi.

Heyelanda çay tarlalarının yarısını kaybeden Gizem Nur Kara da, "Bu malın yarısı bizimdi kaya ve moloz parçalar ile doldu. Bu mallardan olmamak için çayımız ince olduğu halde topluyoruz. Bu bizim geçim kaynağımız. Evimizde doğru düzgün kalamıyoruz. Başka evimiz olmadığı için evimizi de terk edemiyoruz. Tarlalarımız battı, devletten destek bekliyoruz´´ diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Rize / Çayeli Mehmet Can PEÇEArzu ERBAŞ

2020-07-18 11:43:02



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.