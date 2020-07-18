Rize'de heyelanın izleri arasında çay hasadı başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rize'de heyelanın izleri arasında çay hasadı başladı

DHA

Rize'de heyelanın izleri arasında çay hasadı başladı


Mehmet Can PEÇEArzu ERBAŞ/ÇAYELİ, (Rize), (DHA)DOĞU Karadeniz'nde yaş çay hasat sezonunda ikinci sürgün dönemi başladı. Rize'de üreticiler, sel ve heyelanlarda zarar gören bahçelerde çay hasadı yapıyor.
Türkiye´nin en çok yağış alan ili Rize'de metrekareye düşen 273 kilogram yağış nedeniyle dereler taştı, heyelanlar oldu. 2 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı sel ve heyelanlarda tarım arazileri zarar gördü.
Kentte sel ve heyelan nedeniyle zarar gören bahçelerde, yaş çay hasat sezonunda ikinci sürgün dönemi başladı. Bahçelerde sel ve heyelan afetinin izleri arasında çay toplayan üreticiler, bir ay daha bahçelerde kalacak. 
Çay üreticisi Sevinç Kara büyük bir afet yaşadıklarını belirterek, "Tek geçim kaynağımız çay. Evimizde bile korkarak kalıyoruz. Çay bahçelerimizin yarısı heyelanda battı. Her ne kadar korksak da hava tekrar yağmadan hasadı bitirmeye çalışıyoruz" dedi.
Heyelanda çay tarlalarının yarısını kaybeden Gizem Nur Kara da, "Bu malın yarısı bizimdi kaya ve moloz parçalar ile doldu. Bu mallardan olmamak için çayımız ince olduğu halde topluyoruz. Bu bizim geçim kaynağımız. Evimizde doğru düzgün kalamıyoruz. Başka evimiz olmadığı için evimizi de terk edemiyoruz. Tarlalarımız battı, devletten destek bekliyoruz´´ diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Rize / Çayeli Mehmet Can PEÇEArzu ERBAŞ
2020-07-18 11:43:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Rize´de 91 yılın yağış rekoru kırıldı
YEREL HABERLER Rize´de 91 yılın yağış rekoru kırıldı
`Çay şekerli mi içilir, şekersiz mi´ tartışmalarına Rizeliler de katıldı
YEREL HABERLER `Çay şekerli mi içilir, şekersiz mi´ tartışmalarına ...
Rize’de selde balçıkla dolan cami ve evler temizleniyor
YEREL HABERLER Rize’de selde balçıkla dolan cami ve evler ...
Rize'de dere yatağındaki yapılar kaldırılıyor
YEREL HABERLER Rize'de dere yatağındaki yapılar kaldırılıyor
Rize’de sel sonrası dere yatağındaki binaların yıkımına başlandı
YEREL HABERLER Rize’de sel sonrası dere yatağındaki binaların ...
Rize'de sel ve heyelanların izleri siliniyor
YEREL HABERLER Rize'de sel ve heyelanların izleri siliniyor
Rize'de heyelan anı kamerada
YEREL HABERLER Rize'de heyelan anı kamerada

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X