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TÜBİTAK, Rize'de jeotermal kaynaklardan yararlanmak için bilimsel çalışma başlattı TÜBİTAK Yer ve Deniz Bilimleri Enstitü Müdürü Prof.Dr. Abdullah Karaman: "Rize doğal güzellik ve jeotermal kaynaklarıyla Davos’tan çok daha güzel bir kent olabilir"

İHA

İkizdere Belediyesi ve TÜBİTAK tarafından bölgede jeotermal kaynaklardan yararlanmak için çalışmalara başlandı.

TÜBİTAK, Rize'de jeotermal kaynaklardan yararlanmak için bilimsel çalışma başlattı TÜBİTAK Yer ve Deniz Bilimleri Enstitü Müdürü Prof.Dr. Abdullah Karaman: "Rize doğal güzellik ve jeotermal kaynaklarıyla Davos’tan çok daha güzel bir kent olabilir"

İkizdere Belediyesi ve TÜBİTAK tarafından bölgede jeotermal kaynaklardan yararlanmak için çalışmalara başlandı.
Rize'nin ikizdere ilçesinde jeotermal kaynaklardan yararlanmak için bilimsel çalışma başlatıldı. İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz başkanlığında belediye toplantı salonunda mahalle muhtarlarının katılımıyla jeotermal çalışması hakkında bir toplantı yapıldı. Toplantıda konuşma yapan Belediye Başkanı Hakan Karagöz, "Belediyemizi maddi anlamda rahatlatacak, ilçemizin geleceğini olumlu yönde güçlendirecek jeotermal kaynak konusunda çalışmaya başladı. Jeotermal kaynaklar konusunda konunun uzmanı TÜBİTAK Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Abdullah Karaman hocamızdan faydalanacağız. Hocamız ekibiyle mevcut Ridos tesislerimizden yukarı ki arazide çalışmaya başladı. Belediye olarak 12 km2'lik bir alanda çalışma ruhsatı almış bulunuyoruz. İnşallah sıcak su kaynağını bularak ilçemizde öncelikle ısıtmada kullanmaya başlayacağız" dedi.

"Rize doğal güzellik ve jeotermal kaynaklarıyla Davos’tan çok daha güzel bir kent olabilir"
Rize'nin Davos'tan daha güzel bir kent olabileceğini dile getiren TÜBİTAK Yer ve Deniz Bilimleri Enstitü Müdürü Prof.Dr. Abdullah Karaman ise, "Rize doğal güzellik ve jeotermal kaynaklarıyla Davos’tan çok daha güzel bir kent olabilir. Bölgede termal su kaynakları mevcut. Bilhassa önceliğimiz İkizdere Belediyesinin isteği olan bu vadide su arama çalışmasını başlattık. Henüz sondaj aşamasında değiliz ama su var olduğunu biliyoruz. En rantabl olan yeri tespit etmeye çalışacağız. İkizdere Vadisi termal su bakımından yeni bir alan değil. Burada asırlardır sıcak su çıktığını biliyoruz ve Ilıca köyünde çok ilkel şartlarda sıcak su şifa olarak kullanılıyordu. Doğayı bozmadan, kirletmeden var olanı yücelterek en güzelini yapmak istiyoruz. Bilimsel olarak ciddi çalışma yapıyoruz. İkizdere Vadisinde, Anzer köyümüz de de termal su kaynağı var ama bizim önceliğimiz ilçe merkezine daha yakın olan Ilıca köyünde olacaktır. Termal turizmde MacaristanBudapeşte’ye termal için yılda 20 milyon turist gidiyor. Orada Osmanlının yaptığı hamamlar var ve halen kullanılıyor. Budapeşte’de yıllar önce sıcak sudan faydalanmak için hamamlar yapan Osmanlının hamamlarını kullanıyor bu turistler. İmkan var tesis yapılırsa Rize ve bölgemiz çok turist çeker. Sağlık turizminde öncü bölge olmak için bir sebep yok. Biz ekibimizle ciddi bir çalışma başlattık inşallah en kısa sürede su yatağını bulacağız" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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