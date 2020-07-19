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Anzer balı fiyatında bu yıl artış yok Korona virüs salgınında en çok tercih edilen ürünler arasında yer alan Anzer balının fiyatında bu yıl artış olmayacak

İHA

– Dünyaca ünlü Anzer balına korona virüs salgını nedeniyle bu yıl zam yapılmayarak geçtiğimiz yıl gibi kilosu bin liradan satılacak.

Anzer balı fiyatında bu yıl artış yok Korona virüs salgınında en çok tercih edilen ürünler arasında yer alan Anzer balının fiyatında bu yıl artış olmayacak

– Dünyaca ünlü Anzer balına korona virüs salgını nedeniyle bu yıl zam yapılmayarak geçtiğimiz yıl gibi kilosu bin liradan satılacak.
Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Anzer Yaylası'nda 23003000 rakım arasında üretilen ve pek çok hastalığa iyi geldiği için alıcısı bir yıl önceden sıraya giren Anzer balı, korona virüs salgını nedeniyle son zamanların en çok tercih edilen ürünleri arasında yer aldı. Bağışıklık sistemini geliştirdiği için tercih edilen Anzer balı 1 kilogram, 500 gram ve 250 gramlık kavanozlarla kilogram fiyatı bin TL’den satılıyor. 20192020 yılında kilosu bin lira olarak açıklanan ve her yıl zam alan Anzer balında bu yıl pandemi nedeniyle zam yapılmayacak.
Konu hakkında açıklama yapan S.S. Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Muzaffer Deniz, “Covid19 nedeniyle büyük bir hastalık mevcut. Bu nedenle bizler de kooperatif olarak 20202021 yılı için Anzer balımıza herhangi bir fiyat artışı yapmıyoruz. Balımıza büyük bir talep var, alım gücü ve ekonomiyi de göz önüne alarak fiyat artışı yapmıyoruz” dedi.
Bu yıl Anzer balında rekoltenin yüksek olmasını beklediklerini dile getiren Deniz, "Yeni sezon için arıcılarımız yaylaya çıktı. Yeni sezonun arıcılar için verimli geçeceği kanaatindeyiz. İnşallah bu yılda hakiki ve gerçek Anzer balını tüketiciler ile buluşturağız” ifadelerini kullandı.

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