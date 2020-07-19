Süper Lig: Çaykur Rizespor: 3 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

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– Süper Lig’in 33. haftası mücadelesinde Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor’u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 30’lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada ceza sahasının dışından Murat Yıldırım’ın vuruşunda top farklı şekilde auta çıktı.

28. dakikada Moroziuk’un ortasında ceza sahası içinde Milan Skoda kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 10

32. dakikada Boldrin'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda top filelerle buluştu. 20

36. dakikada Çaykur Rizespor penaltı kazandı. Beyaz noktanın başına geçen Milan Skoda meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 30



Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Erdinç Sezertam xx, Serkan Çimen xx

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan xxx, Moroziuk xxx, Talbi xx, Fernandes xx, Melnjak xx, Vetrih xx, Abdullah xx, Boldrin xxx, Garmash xx, Samudio xxx, Skoda xxx

Yedekler: Tarık Çetin, Zafer, Burak, Alberk, Orhan, Yan Sasse, Kağan, Atakan, Boryachuk, Tunay Torun

Teknik Direktör: Mehmet Ali Karaca

Yeni Malatyaspor: Fabien Farnolle x, Hadebe x, Mina x, Chebake x (Kjartansson dk. 37 x), Karim Hafez x, Robin Yalçın x, Remi Walter x, Murat Yıldırım x, Gökhan Töre x, Fofana x, Umut Bulut x

Yedekler: Murat Akşit, Damlu, Yiğithan, Mustafa Akbaş, Sakıb, Ildiz, Mitchell Donald, Erkan Kaş, Youssouf, Vidar

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Goller: Skoda (dk. 28 ve 34 pen.) Boldrin (dk. 29) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Vetrih, Samudio (Çaykur Rizespor), Robin Yalçın (Yeni Malatyaspor)

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