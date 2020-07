Çaykur Rizespor - BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ardından

Mehmet Can PEÇE / RİZE,(DHA) Süper Lig´in 33´üncü haftasında Çaykur Rizespor, BtcTurk Yeni Malatyaspor´u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik Sorumlusu Mehmet Ali Karaca, önemli bir karşılaşmada aldıkları sonuçtan olağanüstü mutlu olduğunu söyledi.

Mehmet Ali Karaca, karşılaşmadan önce futbolculara hayalci olmadıklarını bu mücadeleyi kaybetmek istemediklerini ifade ettiğini belirterek, "Tüm ekip arkadaşlarımıza yöneticilerimize ve futbolcularıma teşekkür ediyorum. Sahada çok güzel bir karakter ortaya koydular. Skor olarak çok güzel bir sonuç aldık. Bu beni çok mutlu etti. Özellikle bu hafta yeni başladığım ve bu skoru aldığımız için olağanüstü mutlu oldum. Buranın evladı olduğum için Rizespor´u takip ediyordum. Futbolcuların hepsi çok karakterli oyuncular. Maçtan önce hocamıza 'bu senenin en güzel skorunu alacağız' dedim ve öyle de oldu. Bu maç çok önemliydi. Kaybeden takım açısından sonucu çok üzücü oldu. Futbolda işi bırakmak en son şeydir. Geçen haftaki maçı 2 dakika içerisinde aldık. Futbolda mucizeler vardı. Gelecek haftada da biz yenilmemek için oynayıp çalışmalarımıza devam edeceğiz´´ diye konuştu.

KARAMAN: MATEMATİKSEL OLARAK HALA LİGDE KALMA ŞANSIMIZ VAR

BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ise "İlk 30 dakika çok iyi geçirdiğimiz maç oldu. Sonrası yaptığımız bariz hatalar maçın sonucunu tayin etti. 5 dakika içerisinde yaptığımız bariz hatalar maçın skorunu tayin etti. Her iki takım için de çok önemli maçtı. Biz de son haftayı bekleyecğiz. Matematiksel olarak hala ligde kalma şansımız var. İlk 15 dakika bir gol bulabilseydik daha iyi olabilirdi. Kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Pandemi sürecinde skorlar çok entrerans oluyor. 5 dakika içerisinde 3 gol yedik. Trabzon maçına bakıyoruz 3-1 den 4-3 e dönüyor. Pandemi süresince futbolcuların psikolojileri değişebiliyor. 30 dakikalık bölümde öne çıkan, gol pozisyonuna giren biziz ama bariz hatalar sonucu maçı kaybettik. Biz bu sene burada bunu yaşadık. Rizespor da yaşayabilirdi. Maç bitti artık son haftayı bekleyeceğiz" dedi.

