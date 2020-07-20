Eski damadının başına çekiçle vurarak öldürdü

Rize'de çıkan tartışmada bir kişi, eski kayınvalidesi tarafından başına çekiçle vurularak öldürüldü.

Olay, Rize merkeze bağlı Çorapçılar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre 55 yaşındaki Kemal Kansız ile eski eşinin annesi 85 yaşındaki Hatun U. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce Hatun U. eski damadı Kemal Kansız’ın başına çekiçle vurdu. Olay yerinde yere yığılan Kansız’ı gören çevredekiler sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından Kansız’ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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