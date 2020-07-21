İş kazasında ölen aile kazandıkları tazminatı alamıyor



Arzu ERBAŞ-Mehmet Can PEÇE/RİZE, (DHA) RİZE'de, oğulları İbrahim Biber'in (23), 13 yıl önce iş kazasında hayatını kaybetmesi üzerine işverene açtıkları tazminat davasında 150 bin lira tazminat almaya hak kazanan Nusret-Güner Biber çifti, parayı henüz tahsil edemediklerini söyledi.

İkizdere ilçesinde yaşayan Nusret-Güner Biber çiftinin oğulları İbrahim Biber, 2007 yılında, çalıştığı ahşap doğrama atölyesinde, forkliftten düşen yükün altında kalarak, hayatını kaybetti. Oğullarının ölümüyle yıkılan çift, işverene tazminat davası açtı. Mahkeme de aileye, 150 bin lira tazminat ödenmesine karar verdi.

Baba Nusret Biber, "Oğlum mobilya işleri yapan bir işyerinde çalışıyordu. Burada çalışırken üzerine yük devrildi. Köyde bana acı haber geldi, `Oğlun iş kazasında öldü´ dediler. Mahkemeye gittik ve kazandık. Şirketin üzerinde 23 icra var. Bizimki 24´üncü icra. Ama şirket isim değiştirmiş. Şirket, para ödememek için mallarını kaçırdı, başkasına devretti. Acımız daha da katlandı. Biz şu anda sadece bekliyoruz" dedi.

Biber'in kuzeni Hüseyin Keleş de haklarını aramaya devam edeceklerini söyledi.DHA-Genel Türkiye-Rize / İkizdere Arzu ERBAŞ-Mehmet Can PEÇE

2020-07-21 14:39:02



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.