Rize'de alternatif turizm merkezleri mercek altına alındı Rize'nin İkizdere ilçesindeki Petran ve Meles yaylaları turizme açılıyor

Rize İl Genel Meclisi Başkanı İbrahim Türüt, oluşturmak istedikleri alternatif turizm bölgeleri kapsamında İkizdere ilçesindeki Petran ve Meles yaylalarında yapılan imar planı çalışmalarını yerinde inceledi.

Yayla turizmi denince akla ilk gelen şehirlerden biri olan Rize'de mevcut turizm merkezlerine alternatif bölgeler için incelemelere başlandı. Rize İl Özel İdaresi bünyesinde İl Genel Meclisi İmar Komisyonunu tarafından sürdürülen İkizdere ilçesindeki Petran ve Meles yaylaları imar planı çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan İbrahim Türüt, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Yunus Emre Ayar, İmar Komisyonu ve İmar müdüründen bilgi aldı.

Başkan Türüt incelemelerin ardından yaptığı açıklamada il genel meclisi olarak bu dönem turizme yönelik çalışmalara daha çok ağırlık vereceklerini ifade ederek “ilimiz, turizm potansiyeli açısından ülkemizin önde gelen illerinden bir tanesi. Bizler de meclis olarak bu potansiyeli etkin olarak kullanmak arzusundayız. Turizm anlamında göz bebeğimiz olan Ayder gibi alternatif turizm bölgeleri oluşturabilirsek turizmdeki çeşitliliği arttırmakla birlikte ilimizin turizm pastasından hak ettiği payı da almasını sağlamış oluruz. Bu anlamda büyük bir özveriyle çalışan ArGe, turizm ve İmar Komisyonlarımız ile birim müdürlerimiz ve mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

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