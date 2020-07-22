Rize'de Covid-19 denetimleri kapsamında 17 işletmeye ceza kesildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rize'de Covid-19 denetimleri kapsamında 17 işletmeye ceza kesildi

İHA

Rize'de lokanta, restoran ve kafelerde yapılan pandemi süreci denetimlerinde 17 işletmeye İl Umumi Hıfzıssıhha Kararlarına uymadığı gerekçesiyle ceza kesildi.

Rize'de Covid-19 denetimleri kapsamında 17 işletmeye ceza kesildi

Rize’de lokanta, restoran ve kafelerde yapılan pandemi süreci denetimlerinde 17 işletmeye İl Umumi Hıfzıssıhha Kararlarına uymadığı gerekçesiyle ceza kesildi.
Korona virüs salgının son günlerde hızla arttığı Rize’de denetimler sıklaştırıldı. İl merkezinde faaliyet gösteren lokanta, restoran ve kafelerde Covid19 tedbirleri kapsamında maske, sosyal mesafe kuralları ve dezenfektan denetimleri yapılmaya devam ediliyor. Denetimler kapsamında Rize merkezde yer alan 29 işletme incelenerek 17’sine İl Umumi Hıfzıssıhha kararlarına uymadığı gerekçesiyle cezai işlem uygulandı.
Rize Valiliğinden yapılan açıklamada denetimlerin süreceği dile getirilerek “Valiliğimizin himayesinde oluşturulan komisyonca, bugün itibariyle 29 adet işletme denetlenmiş olup, 17 adet işletmeye İl Umumi Hıfzıssıhha Kararlarına uymadığı gerekçesiyle yasal işlem uygulandı" ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Rize'deki sellerin ardından yapılan hasar tespit çalışmaları tamamlandı
YEREL HABERLER Rize'deki sellerin ardından yapılan hasar tespit ...
Rize'de alternatif turizm merkezleri mercek altına alındı Rize'nin İkizdere ilçesindeki Petran ve Meles yaylaları turizme açılıyor
YEREL HABERLER Rize'de alternatif turizm merkezleri mercek altına ...
Rize'de Covid-19 salgını tedirginliği
YEREL HABERLER Rize'de Covid-19 salgını tedirginliği
Vakalar arttı, müdürlük uyardı: Tehlike büyüyor, tedbirini al Rize´m
YEREL HABERLER Vakalar arttı, müdürlük uyardı: Tehlike büyüyor, ...
Rize'de Korona virüs uyarısı: Vaka sayıları 100'ü aştı
YEREL HABERLER Rize'de Korona virüs uyarısı: Vaka sayıları 100'ü ...
İş kazasında ölen aile kazandıkları tazminatı alamıyor
YEREL HABERLER İş kazasında ölen aile kazandıkları tazminatı ...
Rize'nin 2 kültürü Minatürk'teki yerini alacak
YEREL HABERLER Rize'nin 2 kültürü Minatürk'teki yerini alacak
KAAN Projesi Rize’de hayata geçiyor
YEREL HABERLER KAAN Projesi Rize’de hayata geçiyor
Eski damadının başına çekiçle vurarak öldürdü
YEREL HABERLER Eski damadının başına çekiçle vurarak öldürdü
Tartıştığı eski damadını çekiçle başına vurarak öldürdü
YEREL HABERLER Tartıştığı eski damadını çekiçle başına vurarak ...
Çaykur Rizespor protokolünde Medipol Başakşehir sevinci Çaykur Rizespor yönetimi Medipol Başakşehir - Kayserispor karşılaşmasını tribünde canlı izledi
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor protokolünde Medipol Başakşehir ...
Çaykur Rizespor - BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ardından
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor - BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X