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Sokak hayvanları için imece usulü çay hasadına sanatçı desteği

DHA

Sokak hayvanları için imece usulü çay hasadına sanatçı desteği


Mehmet Can PEÇE, Arzu ERBAŞ/FINDIKLI,(Rize),(DHA)RİZE'nin Fındıklı ilçesinde bir araya gelen 150 kişi, imece usulü ile çay hasadı yaptı. Belediyeye bağışlanan 16 dönüm çay bahçesinde yapılan hasattan elde edilecek gelirle, sokak hayvanları için rehabilitasyon merkezi inşa edilecek. Karadenizli ses sanatçıları Hülya Polat, Selçuk Balcı ve Birol Topaloğlu da türkülerle hasada destek verdi. 
Fındıklı'da belediye, yörede 'meci´ olarak bilinen imece usülü ile hayvan rehabilatasyon merkezi inşaatı için çalışma başlattı. 'Fındıklı´da meci var' sloganıyla duyurusu yapılan yardım kampanyası ile bir araya gelenler, Osman Terzi´nin belediyeye bağışladığı 16 dönüm arazide çay topladı. Sabahın erken saatlerinde çay bahçesine giren yaklaşık 150 kişiye yöre sanatçıları da eşlik etti. Sanatçılar Hülya Polat, Selçuk Balcı ve Birol Topaloğlu ellerine enstrümanları ile tarlaya girdi, türküler söyleyerek çay hasadı yaptı. Çay hasadından elde edilecek gelir, hayvan rehabilitasyon merkezi inşaatında kullanılacak.
'GÜZEL BİR DAVET OLDU'
Bir yandan çay toplayıp bir yandan türkü söyleyen Hülya Polat, `´Meci kültürünün hala yörede yaşatılıyor olması ve insanların bu davete katılması beni çok mutlu etti. Burada birbirini tanıyan tanımayan onlarca insan hayvanlar için yapılacak rehabilitasyon merkezine katkı sağlamak için buluştu´´ dedi.
Selçuk Balcı da "Güzel bir davet vardı. Buna kayıtsız kalmamak adına Çayeli´nden geldim. Burada insanların bir olup hayvanlara destek vermesi çok hoşuma gitti. Bir kez daha katılan herkese teşekkür ediyorum. İyi ki katıldım´´ diye konuştu. 
`SANATÇILARIMIZIN DESTEĞİ İLE HASADIMIZI YAPIYORUZ´
Sabah erken saatlerden vatandaşlarla beraber çay tarlasına giren Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu ise, "Hayırsever bir vatandaşımızın bağışladığı çay bahçesinde birinci sürgünü de meci yöntemiyle hasat etmiştik. İkinci sürgün içinde davetimizi yaptık. Daha yoğun bir katılımla ve sanatçılarımızın desteği ile hasadımızı yapıyoruz. Yardımlaşma geleneğinin genç, yaşlı, kadın, erkek hep beraber yaşatıldığını bugün burada görmüş olduk. Elde ettiğimiz gelir hayvan rehabilitasyon merkezimiz için kullanılacak´´ dedi. DHA-Genel Türkiye-Rize / Fındıklı Mehmet Can PEÇEArzu ERBAŞ
2020-07-22 16:24:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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