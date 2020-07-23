Yorgun mermi ile başından vurulan işçi yaralandı

"O kurnadan bu kurnaya"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- RİZE'de çalıştığı fabrikanın bahçesinde başına yorgun mermi isabet eden işçi Emrah Köseoğlu (29), ağır yaralandı.

Olay, merkeze bağlı Salarha beldesinde dün meydana geldi. Bir çay fabrikasında çalışan Emrah Köseoğlu, bahçede otururken, bir anda kanlar içerisinde yere yığıldı. Arkadaşlarının ihbarı ile gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Köseoğlu'nun başına yorgun mermi isabet ettiği belirlendi. Hayati tehlikesi bulunan Köseoğlu'nun tedavisi sürüyor.

Polis, tabancayı ateşleyen kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Rize Aytekin KALENDER

2020-07-23 14:42:42



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.