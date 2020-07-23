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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kafasına yorgun mermi başına isabet eden vatandaş yaşam savaşı veriyor

İHA

Kafasına yorgun mermi başına isabet eden vatandaş yaşam savaşı veriyor

Rize'de çalıştığı fabrikanın bahçesinde kafasına yorgun mermi isabet eden Emrah Köseoğlu ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Yolveren köyünde özel bir çay fabrikasında çalışan elektrik teknisyeni 33 yaşındaki Emrah Köseoğlu, çalıştığı fabrikanın bahçesinde bir anda yere yığıldı. Ne olduğunu anlamayan çevredekiler Köseoğlu’nun yanına yaklaşınca kanlar içerisinde yerde yattığını fark ederek yardım istedi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Epikleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Rize Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Emrah Köseoğlu’nun başına yorgun mermi isabet ettiği anlaşıldı. Jandarma ekipleri tarafından Köseoğlu’nun yaralanmasına sebep olan merminin kaynağı araştırılırken, Köseoğlu’nun hayati tehlikesinin devam olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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