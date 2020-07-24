Rize'de maskesiz sokağa çıkan 570 kişiye para cezası uygulandı Drone ile maske ve sosyal mesafe denetimleri sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rize'de maskesiz sokağa çıkan 570 kişiye para cezası uygulandı Drone ile maske ve sosyal mesafe denetimleri sürüyor

İHA

Korona virüs salgını nedeniyle vaka sayılarının son zamanlarda artış gösterdiği Rize'de 570 kişiye maskesiz sokağa çıktığı gerekçesiyle para cezası kesildi.

Rize'de maskesiz sokağa çıkan 570 kişiye para cezası uygulandı Drone ile maske ve sosyal mesafe denetimleri sürüyor

Korona virüs salgını nedeniyle vaka sayılarının son zamanlarda artış gösterdiği Rize'de 570 kişiye maskesiz sokağa çıktığı gerekçesiyle para cezası kesildi.
Covid19 tedbirleri kapsamında maske takma zorunluluğuna uymayanlara ceza işlemi uygulanmaya devam ediyor. Bu kapsamda Rize'de İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar neticesinde toplamda 570 kişiye toplamda 513 bin lira ceza kesildi.
Rize İl Pandemi Kurulu tarafından yapılan açıklamayla il genelinde vaka sayılarının arttığının altı çizilerek maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda vatandaşlar uyarıldı. Kurul tarafından yapılan yazılı açıklamada “Son günlerde ilimiz genelinde vaka sayalarının arttığı malumdur. Tüm il olarak hepimizi üzen ve kaygılandıran bu olumsuzluk karşısında elimizden geldiğince tedbir almak zaruridir. Aynı şekilde kalabalık ortamların kişisel teması, temasın ise virüsü beslediği ve çoğalttığı bir gerçektir. Özellikle konulan kurallara uyumda zafiyet gösterilen kalabalıklar bu anlamda ne yazık ki en tehlikeli mekânlardır. Söz konusu bu mekânların güncel hayatta en tipik örneklerinden biri de hiç şüphesiz kontrolsüz, kalabalık nikâh ve düğün törenlerdir. Bu sebeple bu mutlu kalabalık birliktelikler daha fazla önlem alınmayı gerekli kılmıştır. Bundan böyle tüm kalabalık düğün ve nikah törenleri İl Pandemi Kurulunca yakinen takip edilecek, oturma düzenindeki mesafe kurallarından maske takılmasına, oyun yasağından takı merasimindeki kurallara kadar tüm detaylar artık çok daha yakinen takip edilecektir. Bu amaçla polis ve jandarmamızdan oluşan kolluk kuvvetleri uygun sayıda ekipler ile söz konusu törenlerde bulunacak ve süreci pandemi açısından titizlikle kontrol edeceklerdir. Gönül ister ki hiçbir kural ihlali yaşanmasın. Lakin kural ihlalleri durumunda gerekli cezai işlemlerinin uygulanmasından kaçınılmayacaktır. Tüm bu alınan ve alınacak olan tedbirler kıymetli halkımızın sağlığını korumaya yönelik gerekli adımlardır. Bu sebeple tüm halkımızdan konuyla ilgili yoğun hassasiyet beklemekteyiz. Virüsün toplumda yayılma hızının arttığı bugünlerde konulan her tür kurala uymak zaruri ve şarttır” ifadelerine yer verildi.

Drone ile havadan kontrol, araçlardan anonslar yapılıyor
Rize merkezde bulunan caddelerde Rize İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince drone vasıtası ile maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayanlar takip ediliyor. Yaya olarak kontrollerine devam eden ekipler, sık sık vatandaşları uyarıyor. Araçlarla da anonslar yapan ekipler sosyal mesafe kuralını vatandaşlara sık sık hatırlatıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başına yorgun mermi isabet eden tekniker: Hayatım 2 milimetreyle kurtuldu
YEREL HABERLER Başına yorgun mermi isabet eden tekniker: Hayatım 2 ...
Rize’de denizde kalp krizi geçiren emekli okul müdürü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Rize’de denizde kalp krizi geçiren emekli okul müdürü ...
Kafasına yorgun mermi başına isabet eden vatandaş yaşam savaşı veriyor
YEREL HABERLER Kafasına yorgun mermi başına isabet eden vatandaş ...
Kuaförlere yönelik yasaklar hafifletildi Rizeliler kuaförlere akın etti
YEREL HABERLER Kuaförlere yönelik yasaklar hafifletildi Rizeliler ...
Yorgun mermi ile başından vurulan işçi yaralandı
YEREL HABERLER Yorgun mermi ile başından vurulan işçi yaralandı
İş makinesi alev aldı, operatör yardım etmeyen sürücülere tepki gösterdi
YEREL HABERLER İş makinesi alev aldı, operatör yardım etmeyen ...
Sokak hayvanları için imece usulü çay hasadına sanatçı desteği
YEREL HABERLER Sokak hayvanları için imece usulü çay hasadına ...
Rize'de Covid-19 denetimleri kapsamında 17 işletmeye ceza kesildi
YEREL HABERLER Rize'de Covid-19 denetimleri kapsamında 17 işletmeye ...
Rize'deki sellerin ardından yapılan hasar tespit çalışmaları tamamlandı
YEREL HABERLER Rize'deki sellerin ardından yapılan hasar tespit ...
Rize'de alternatif turizm merkezleri mercek altına alındı Rize'nin İkizdere ilçesindeki Petran ve Meles yaylaları turizme açılıyor
YEREL HABERLER Rize'de alternatif turizm merkezleri mercek altına ...
Rize'de Covid-19 salgını tedirginliği
YEREL HABERLER Rize'de Covid-19 salgını tedirginliği
Vakalar arttı, müdürlük uyardı: Tehlike büyüyor, tedbirini al Rize´m
YEREL HABERLER Vakalar arttı, müdürlük uyardı: Tehlike büyüyor, ...
Rize'de Korona virüs uyarısı: Vaka sayıları 100'ü aştı
YEREL HABERLER Rize'de Korona virüs uyarısı: Vaka sayıları 100'ü ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X