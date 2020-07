Fırtına Deresi'nde rafting heyecanı başladı

Mehmet Can PEÇEArzu ERBAŞ/ARDEŞEN(Rize), (DHA)RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Fırtına Deresi'nde, bu yıl koronavirüs nedeniyle geciken rafting sezonu açıldı. Adrenalin tutkunları, azgın sularda botta kalabilmek için mücadele veriyor.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından korunması gereken 200 ekolojik saha arasında gösterilen Çamlıhemşin ilçesi Fırtına Vadisi'ndeki Fırtına Deresi, Karadeniz'de rafting sporunun merkezi haline geldi. Botlarla derenin azgın sularına karşı mücadele edenler, heyecan dolu anlar yaşıyor. Bu yıl koronavirüs nedeniyle geciken rafting sezonu açıldı. Vadiye gelen turistler, botlara binmeden önce uymaları gereken kurallar ve güvenlik tedbirleri hakkında bilgilendiriliyor. Kasklarını takan, can yeleklerini giyen ziyaretçiler, aldıkları kısa eğitimin ardından botları suya indiriyor. İlk kez rafting heyecanı yaşayanlar, 50 dakikayı bulan rafting turu sırasında turistler, adrenalin yaşıyor.

'PANDEMİ YARI YARIYA ETKİLEDİ'

Rafting Milli Takım Antrenörü Aydın Aksoy, salgın dolayısıyla raftinge olan ilginin yarı yarıya düştüğünü belirterek, "Adrenalin tutkunları ve ekstrem spor severler beni buluyor. Biz de misafirlerimizi burada eğlendiriyoruz. Kimsenin burnu bile kanamadan buradan gönderiyoruz. Raftingin çok eğlenceli bir spor olduğunu herkese aşılamaya çalışıyorum. Pandemi süresinde sektörde büyük bir düşüş yaşandı. Bundan rafting de etkilendi. Hemen hemen yarı yarıya bir düşüş söz konusu, tabii insanlar hava almak ve güvenle tatilini yapmak için bu bölgeyi tercih ediyor ve gelenler de rafting yapmadan dönmüyor" dedi.

'ÇOK HEYECANLI, HERKES DENEMELİ'

Şanlıurfa´dan arkadaşlar ile tura çıkan Tuğba Yılmaz, "İlk kez rafting yapacağım. Bunu merak ediyordum. Gelmişken deneyimlemek istedim. Pişman olmayacağımı düşünüyorum. İnşallah adrenalin dolu bir macera bizi bekliyor. Ben iki kere bottan düştüm. Başlamadan önce çok korkuyordum ama çok eğlenceli herkes bunu denemeli" diye konuştu.

Arzu Yılmaz da "Çok heyecanlı, bir ara botumuz devrildi. Ama güvenli ellerde olduğumuzu görünce içim rahat etti çok keyif aldım" dedi.

Rukiye Korkut ise "Ben de ilk defa rafting yapacağım. Profesyonel bir adres bulduk ve bu adrenalin dolu sporu yapmaya karar verdik. Biraz korkutucu görünüyor ama hocamıza güveniyoruz" diyerek bu heyecanı herkesin yaşamasını istedi. DHA-Genel Türkiye-Rize / Ardeşen Mehmet Can PEÇEArzu ERBAŞ

2020-07-25 09:58:23



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.