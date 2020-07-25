Seyir halinde lastiği yanmaya başlayan kamyona itfaiye ekipleri müdahale etti

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Rize’nin Ardeşen ilçesinde seyir halinde lastiği yanmaya başlayan taş yüklü kamyona itfaiye ekipleri müdahale etti.

Alınan bilgiye göre, Artvin’den Rize istikametine gitmekte olan Mecit K. yönetimindeki 06 VRP 08 plakalı taş yüklü kamyon, Ardeşen ilçesinde seyir halindeyken bir anda sağ ön lastiğinin bulunduğu yerden alev alev yanmaya başladı. Yol kenarında duran kamyon şoförü hemen itfaiye ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını sıka sürede söndürürken, araçta büyük maddi hasar meydana geldi.

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