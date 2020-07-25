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Rize'de yolun çökme anı kamerada

DHA

Rize'de yolun çökme anı kamerada


Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- RİZE'de belediye ekipleri tarafından altyapı çalışması yapılan yol çöktü. O sırada yoldan geçenlerin saniyelerle kurtulduğu anlar, bir iş yerinin kamerasına yansıdı.
Rize'de belediye ekiplerince Paşakuyu Mahallesi'nde altyapı çalışması başlatıldı. Çalışmanın yapıldığı bölgede yol, yağmurun da etkisiyle yumuşayıp, çöktü. O sırada yoldan geçenlerin saniyelerle kurtulduğu olay, bir iş yerinin kamerasına yansıdı.DHA-Genel Türkiye-Rize Aytekin KALENDER
2020-07-25 11:47:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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