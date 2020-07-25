Rize'de yolun çökme anı kamerada

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Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- RİZE'de belediye ekipleri tarafından altyapı çalışması yapılan yol çöktü. O sırada yoldan geçenlerin saniyelerle kurtulduğu anlar, bir iş yerinin kamerasına yansıdı.

Rize'de belediye ekiplerince Paşakuyu Mahallesi'nde altyapı çalışması başlatıldı. Çalışmanın yapıldığı bölgede yol, yağmurun da etkisiyle yumuşayıp, çöktü. O sırada yoldan geçenlerin saniyelerle kurtulduğu olay, bir iş yerinin kamerasına yansıdı.DHA-Genel Türkiye-Rize Aytekin KALENDER

2020-07-25 11:47:05



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