Rize'de yolun çökme anı kamerada

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- RİZE'de belediye ekipleri tarafından altyapı çalışması yapılan yol çöktü. O sırada yoldan geçenlerin saniyelerle kurtulduğu anlar, bir iş yerinin kamerasına yansıdı.
Rize'de belediye ekiplerince Paşakuyu Mahallesi'nde altyapı çalışması başlatıldı. Çalışmanın yapıldığı bölgede yol, yağmurun da etkisiyle yumuşayıp, çöktü. O sırada yoldan geçenlerin saniyelerle kurtulduğu olay, bir iş yerinin kamerasına yansıdı.DHA-Genel Türkiye-Rize Aytekin KALENDER
2020-07-25 11:47:05
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