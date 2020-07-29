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Plajda köpük partili, horonlu eğlenceye ceza

DHA

Plajda köpük partili, horonlu eğlenceye ceza


Arzu ERBAŞ /ÇAYELİ(Rize), (DHA)RİZE´nin Çayeli ilçesinde, sosyal mesafe ve maske kurallarını hiçe sayarak köpük partisi verip, horon oynatan plaj işletmecilerine, para cezası kesildi.
Rize Pandemi Kurulu´nun aldığı tedbirler kapsamında, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı sosyal mesafe ve maske kurallarını gözardı eden işletmelere yönelik denetim ve kontroller sürüyor. Yapılan denetimlerde, Çayeli ilçesinde bir plajda sosyal mesafe ve maske kurallarını hiçe sayarak köpük partisi verip, horon oynatıldığı tespit edildi. Bunun üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca, sosyal mesafe ve maske kuralına uymadan ve toplum sağlığını hiçe sayarak, köpük partili aktiviteler organize edip, plaja gelen misafirlerin horon oynamasına izin verdikleri gerekçesiyle işletme sahiplerine idari para cezası uygulandı.
'HALKIMIZIN SAĞLIĞINI ÖNEMSİYORUZ'
İşletmeye kesilen ceza ile ilgili açıklama yapan Rize Valisi Kemal Çeber "Kent genelinde vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu bölgelerde ve sahil kesimlerinde sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda uyarılarımıza sıklıkla devam ediyoruz. Pandemi sürecinin yaşandığı şu günlerde halkımızın sağlığını korumak, bulaş riskini en aza indirmek için büyük çabalar harcıyoruz. Tüm bu çabamıza rağmen kurallara hiçe sayan işletmelere de gerekli idari para cezaları uyguluyoruz ve bundan sonra da tespit edeceğimiz ihmallere hiç müsahama göstermeden gerekli yaptırımları uygulayacağız. Çünkü biz halkımızın sağlığını önemsiyoruz" dedi.
KÖPÜKLÜ PARTİ KAMERADA
Öte yandan, bahse konu plajdaki köpük partili, horon eğlencesine ait görüntülerin, işletmenin sosyal medya hesabından paylaşıldığı ortaya çıktı. Görüntüde, bir araya gelen onlarca kişinin sıkılan köpük ve müzik eşliğinde eğlendiği görülüyor.DHA-Genel Türkiye-Rize / Çayeli Arzu ERBAŞ
2020-07-29 11:03:08

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