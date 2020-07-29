Çaykur Rizespor istikrarı yakalayamadı



Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA) Çaykur Rizespor, 19'uncu sezonunu geçirdiği Süper Lig'de son haftada kümede kalmayı başardı. Sezonu 3 farklı teknik direktörle kapatan yeşil-mavililer, istikrarlı bir görüntü çizemedi.

Karadeniz'i Süper Lig'de temsil eden iki takımdan biri olan Çaykur Rizespor, inişli çıkışlı performans sergilediği ve istikrarı yakalayamadığı sezonu 35 puanla 15'inci basamakta tamamladı. Son haftalarda küme düşme korkusu yaşayan yeşil-mavililer, kötü deplasman karnesine karşın iç sahada aldığı puanlarla lige tutunmayı başardı.

KIRILMA MAÇLARINI KAZANDI

Çaykur Rizespor, küme düşme hattındaki direkt rakipleri ile son haftalarda oynadığı maçları kazanarak ligde kaldı. 31'inci haftadaki Hes Kablo Kayserispor maçı, Çaykur Rizespor'un bu sezon en fazla akıllarda kalan maçı oldu. Düşme hattını yakında ilgilendiren karşılaşmada 90'ıncı dakikaya 2-1 mağlup giren yeşil-mavililer, uzatma dakikalarında bulduğu 2 golle müsabakayı 3-2 kazanarak, ligde kalmak adına ilk önemli adımını attı.

33'üncü haftada bu kez düşmeme mücadelesi verdiği bir diğer rakibi BtcTurk Yeni Malatyaspor'u sahasında konuk eden Karadeniz temsilcisi, 3-0'lık net bir skorla rakibini mağlup ederek son haftaya büyük avantajla girdi.

Son haftada Fenerbahçe'ye mağlup olmasına karşın rakiplerinin de yenilmesi ile Çaykur Rizespor avantajını kullanarak ligde kalmayı başardı.

SEZONUN EN FAZLA MAĞLUP OLAN TAKIMI

Çaykur Rizespor bu sezon Süper Lig'de en fazla mağlubiyet alan takım oldu. Rizespor 34 haftanın 19'unda sahadan puansız ayrıldı. Yeşil-mavililer ayrıca aldığı 5 beraberlikle de Beşiktaş ile birlikte sezon boyunca en az berabere kalan takım oldu.

DEPLASMAN KARNESİ KÖTÜ GİDİŞİ ETKİLEDİ

Rizespor, küme düşen Hes Kablo Kayserispor ile birlikte bu sezon deplasmanda en az puan toplayan takım oldu. Dış sahada oynadığı 17 maçta 2 galibiyet alabilen yeşil-mavililer, 2020 yılında oynadığı deplasman karşılaşmalarında galibiyet sevinci yaşayamadı. Rizespor son deplasman galibiyetini, ligin 16'ncı haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında 2-0'lık skorla aldı.

İLK 2 MAÇ DIŞINDA ÜST ÜSTE GALİBİYET ALAMADI

Sezonun ilk maçında Gençlerbirliği, 2'nci haftada da Demir Grup Sivasspor'u mağlup eden Çaykur Rizespor, sonraki 32 haftada 2 maç üst üste kazanmayı başaramadı. Lig boyunca iki kez 4 haftalık mağlubiyet serisi yaşayan yeşil-mavililer, üst üste 8 hafta da galibiyet özlemi yaşadı.

SEZONU 3 FARKLI TEKNİK DİREKTÖRLE TAMAMLADI

Çaykur Rizespor, sezon başında teknik direktörlük koltuğunu İsmai Kartal'a emanet etti. 24'üncü haftada Trabzonspor karşısında alınan 5-2'lik mağlubiyetin ardından Kartal ile yollar ayrıldı. Kartal yönetiminde Çaykur Rizespor 24 haftada 7 galibiyet 3 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı.

Trabzonspor mağlubiyetinin ardından yeşil-mavililerde teknik direktörlük görevine bordo-mavililerin eski teknik patronu Ünal Karaman getirildi. Karaman, 32'nci haftada oynanan Kasımpaşa maçının ardından görevinden istifa etti. Karaman yönetiminde 9 maça çıkan yeşil-mavililer 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

Çaykur Rizespor'da sezonun son 2 haftasında Mehmet Ali Karaca teknik direktörlük görevini üstlendi. Karaca yönetiminde çıkılan maçlarda BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 3-0 yenen yeşil-mavililer, son haftada Fenerbahçe'ye 3-1 kaybetti.

Öte yandan Karadeniz temsilcisi gelecek sezon için Hırvat teknik direktör Stjepan Tomas ile anlaştı.DHA-Spor Türkiye-Rize Aytekin KALENDER

2020-07-29 14:48:34



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