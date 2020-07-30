Rize'de imece usulü bayram tatlısı geleneği sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rize'de imece usulü bayram tatlısı geleneği sürüyor

DHA

Rize'de imece usulü bayram tatlısı geleneği sürüyor


Arzu ERBAŞ-Mehmet Can PEÇE/FINDIKLI (Rize), (DHA)RİZE´nin Fındıklı ilçesinde, bayram tatlıları, imece usulü yapılırken, bir araya gelen yöre kadınları, türküler söyleyerek açtıkları yufkalarla Karadeniz mutfağının eşsiz tatlısı 'Laz böreği'ni hazırlıyor. 
Karadenizli kadınlar, bayram tatlılarını yapmak için buluştu. Fındıklı´da yöre kadınları imece usulü toplanarak, bayramda ikram edecekleri Laz böreği ve baklavaları hazırladı. Bir yandan türkülerin söylendiği imece geleneği ile tatlıları hızlıca açan kadınlar, hem işlerini erken bitirmenin hem de bir geleneği yaşatmanın keyfini sürüyor. Karadeniz mutfağının meşhur tatlısı Laz böreği için de hazırlıklarını yapan kadınlar, ellerine aldıkları oklavalarla hummalı çalışmalarla yufka açıyor. 
'DÜNYADA TEK TATLI OLAN BÖREK LAZ BÖREĞİ'
Babaannelerinden öğrendikleri şekli ile Laz böreğini yaptıklarını belirten Fatma Hanedar "Dünyada tatlı olan tek börek Laz böreğidir. İşte bu özel lezzet için yoğurduğumuz hamurları bir süre dinlendirdikten sonra yufkaları açmaya başlıyoruz. Tepsiye serdiğimiz 7 yufkanın üzerine hazırlanan muhallebiyi döküyoruz. Tekrar üzerine 7 tane yufka konularak kapatıyoruz. Eritilmiş tereyağı döküldükten sonra fırına verilir, pişince şerbetli dökülerek sıcak sıcak yenir. Bayram için tatlı hazırlığımızı imece ile gerçekleştirdik. Ne yazık ki bu bayramda da koronavirüs dolayısı ile geleneklerimizi yerine getiremeyeceğiz ama tatlı adeti yerini bulsun diye maskelerimizle yufkalarımızı açtık, tatlılarımızı hazırladık. Bayramda Laz böreğimizle baklavalarımızla ağzımızı tatlandıracağız" dedi.
'VİRÜS NEDENİYLE BURUK GEÇECEK BAYRAMI TATLANDIRACAĞIZ'
İmeceye katılarak yufka açan Zehra Baltacı "Birlikten kuvvet doğar diyerek büyüklerimiz bu yola çıkmışlar, imece ile bayram hazırlıkları yapılıyor. Biz de bu geleneği yaşatıyoruz. Hem sohbet ediyoruz hem türküler söyleyip bir taraftan da tatlılarımızı yapıyoruz. Menümüzde görenin lezzeti Laz böreği de var. Söylediğimiz türkülerle tatlılarımız daha bir tatlanıyor" diye konuştu.
Bayramın 'Laz böreği' olmadan olmayacağını kaydeden Oya Dalançıkar "Ben küçükken mahallenin büyükleri bayram öncesinde tatlı açmak için bir araya geliyordu, çok eğlenceli anlar yaşanıyordu. Biz de bugün bu geleneği yaşatıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayram için tatlı yapıyoruz, baklavalar da var ama en önemli lezzet tabii ki Laz böreği. Bayram Laz böreksiz olmaz" şeklinde konuştu. 
Pandemi tedbirlerine uyduklarını söyleyen Filiz Karaalioğlu ise "Koronavirüs dolayısıyla çok da bir araya gelmemeye çalışıyoruz. Bugün burada da maskelerle yufkalarımızı açtık. Bayramda da tatlı ikramlarımız tabii ki sosyal mesafe kuralları içerisinde olacak. Buruk kutlayacağımız bu bayramı bayram tatlısı yaparak tatlandırmak istedik" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Rize / Fındıklı Arzu ERBAŞ-Mehmet Can PEÇE
2020-07-30 11:38:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

ÇAYKUR Kurban Bayramı'nın ilk günü çay almayacağını duyurdu
YEREL HABERLER ÇAYKUR Kurban Bayramı'nın ilk günü çay almayacağını ...
Rize'de vakalar arttı, bayram yasakları geldi
YEREL HABERLER Rize'de vakalar arttı, bayram yasakları geldi
Rize'deki Kentsel Dönüşüm için proje çalışmaları başladı Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin: “Eğer 50 yıllık problemi bugün def etmeye çalışıyorsak bunun sıkıntılı bir tarafı olacak”
YEREL HABERLER Rize'deki Kentsel Dönüşüm için proje çalışmaları ...
Çaykur Rizespor istikrarı yakalayamadı
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor istikrarı yakalayamadı
Rize’de kaçak silah imalathanesi ele geçirildi
YEREL HABERLER Rize’de kaçak silah imalathanesi ele geçirildi
Plajda köpüklü partiye para cezası Rize’nin Çayeli ilçesinde bir plajda yapılan köpüklü partiye Korona virüs tedbirleri kapsamında para cezası kesildi
YEREL HABERLER Plajda köpüklü partiye para cezası Rize’nin Çayeli ...
Rize'de kurban pazarında tonluk boğalar alıcı bekliyor
YEREL HABERLER Rize'de kurban pazarında tonluk boğalar alıcı ...
Plajda köpük partili, horonlu eğlenceye ceza
YEREL HABERLER Plajda köpük partili, horonlu eğlenceye ceza
Rize İl Pandemi Kurulu’ndan bayram uyarısı: "Bir araya gelmekten kaçının"
YEREL HABERLER Rize İl Pandemi Kurulu’ndan bayram uyarısı: "Bir ...
Rize İl Genel Meclisi Başkanı İbrahim Türüt'ün Covid-19 testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Rize İl Genel Meclisi Başkanı İbrahim Türüt'ün ...
Rize'de kurban pazarı esnafı satışların az olmasından şikayetçi
YEREL HABERLER Rize'de kurban pazarı esnafı satışların az olmasından ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X