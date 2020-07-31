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Balkondan düşen 15 yaşındaki Melisa, öldü

DHA

Balkondan düşen 15 yaşındaki Melisa, öldü


Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)RİZE´de yaşayan Melisa Kabil (15), 7´nci kattaki evlerinin balkonundan düşerek, hayatını kaybetti.
Olay, gece saatlerinde merkeze bağlı Paşakuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Melisa Kabil, oturduğu evlerinin 7´nci kattaki balkonundan, bilinmeyen nedenle düştü. Kabil, ihbar üzerine gelen ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Melisa'nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Rize Adlı Tip Kurumu´na kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Rize
2020-07-31 14:47:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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