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Ayder Yaylası'na bayramda tatilci akını

DHA

Ayder Yaylası'na bayramda tatilci akını


Mehmet Can PEÇE/ÇAMLIHEMŞİN (Rize), (DHA) RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesindeki ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası, Kurban Bayramı'nda tatilcileri ağırlıyor. Yaylaya çıkanlar, yağmurlu ve sisli havaya aldırış etmeden doğa yürüyüşü yapıp, temiz hava alıyor.  
Çamlıhemşin ilçesinin Ayder Yaylası, Kurban Bayramı'nda doğa tatili isteyenlerin tercihi oldu.  Bayramın ilk gününden yaylaya gelen, otel ve pansiyonlara yerleşen tatilciler, doğal güzelliği ile ilgi çeken yaylada doğa yürüyüşü yaptı, aktivitelere katıldı, yöresel lezzetlerin tadına baktı. Koronavirüs nedeniyle bu yıl körfez ülkelerinden ziyaretçilerin gelemediği yayla, yerli turistlere kaldı. Yağmurlu ve sisli havaya aldırış etmeyenler, yaylanın temiz havasını soludu.  
'SERİN HAVANIN TADINI ÇIKARIYORUZ'
Ayder Yaylası'nda işletmeci Tolga Sarı, pandemi dolayısıyla körfez ülkelerinden turistlerin bölgeye gelmedikleri belirterek, "Bu yıl yaz turizm sezonu geçen yıla göre düşük yoğunlukta seyretti. Bu sene sezonu erken kapatabiliriz. Sezondan pek beklentimiz kalmadı. Bu süre içeresinde yaylamızın altyapısı ve yolları yapıldı çok güzel oldu. Büyük sorunumuz olan otoparkımızın da gelecek seneye açılacağını düşünüyoruz´´ dedi.
Memleketlerinde termometrelerin 40 dereceleri geçtiğini dile getiren Necat Günden, "Mardin'den geldik. Ayder çok güzel. Memleketimde hava sıcaklığı 40 derecelerin üzerinde seyrederken burada biz yağmurluklarla yürüyüş yapıyoruz. Serin havanın tadını çıkarıyoruz" diye konuştu.
Yaylada turistlerin çok talep gösterdiği zipline ise bu sene pandemi koşullarına uygun yapıldı. Dezenfektan ve sosyal mesafe kuralına uyan adrenalin tutkunları, maskesiz binmedi. İlk defa zipline yapan Sevim Soyyiğit, sisler içinde keyif aldığını belirterek, "Öncesinde biraz heyecan vardı sonra anın tadını çıkardım. Bu havada sislerin arasında kendimi çok iyi hissettim´´ dedi.
AYDER YAYLASI
Ayder Yaylası, Çamlıhemşin ilçesinin 19 kilometre güneydoğusunda, 1350 metre yükseklikte yer alıyor. Fırtına Deresi boyunca eşsiz doğal güzellikler izlenerek ulaşılan Ayder Yaylası, çevresini saran çam ormanları, şelaleler, yöresel mimarideki evler, çiçekler ve bu çiçeklerden elde edilen bal ve kaplıca ile sırtını Kaçkarlar'a dayamış, çam örtülü yamaçlarla kaplı bulunuyor. Yaz aylarında yerliyabancı turistler, 55 derece sıcaklıktaki kaplıca suyundan yararlanıyor. Kaplıca suyunun romatizmal ve iç hastalıklar ile kadın ve cilt hastalıklarına iyi geldiği belirtiliyor. Yaylada trekking, cip safari, foto safari, kampçılık, dağcılık gibi birçok turizm aktivitesi de yapılıyor.DHA-Genel Türkiye-Rize / Çamlıhemşin Mehmet Can PEÇE
2020-08-02 08:47:54

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