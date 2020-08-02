Karadeniz'de hortum cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

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Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)RİZE'de sağanağın ardından, rüzgarın da etkisiyle Karadeniz açıklarında hortum oluştu. Vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülediği hortum, endişe yarattı.

Kentte sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. Çayeli ilçesinde, etkili olan rüzgarın ardından deniz üzerinde hortum oluştu. Denizin üzerinde ilerleyen hortum, bir süre sonra kayboldu. Sahilden yaklaşık 2 mil açıkta oluşan hortumu gören vatandaşlar, o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti. DHA-Genel Türkiye-Rize Aytekin KALENDER

2020-08-02 14:06:09



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