Rize'de çay toplayan kadın arı sokması sonucu hayatını kaybetti

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Rize'nin Derepazarı ilçesinde çay toplayan kadın, arı sokması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Çukurlu Köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 38 yaşındaki Rabia Demirel, çay topladığı sırada dudağına arı soktu. Çay bahçesinde rahatsızlanan Demirel, durumunun kötüye gitmesinin ardından olay yerine çağrılan ambulansla sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Demirel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Rabia Demirel'in 2 kız çocuk annesi olduğu öğrenildi.

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