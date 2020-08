‘Vampir Kelebek’ istilası yeniden başladı

– Doğu Karadeniz’in korkulu rüyası ‘Vampir kelebekler’ 12 yıldır olduğu gibi yine yörede tarım alanlarına zarar vermeye başladı.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde ilk kez 2008 yılında görülen ve tarım arazilerini istilaları ile olumsuz yönde etkileyen ‘Vampir’ kelebekler hava sıcaklıklarının artması ile bölgedeki istilasına yeniden başladı.

Her yıl Temmuz ayının başında ortaya çıkan ve bitkilerin özünü emdiği için halk arasında ‘Vampir kelebek’ olarak bilinen Ricani Simulans isimli böcekler Doğu Karadeniz’de tarımı 2008 yılından buyana olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

Son 12 yıldır her yıl biraz daha artış gösteren Ricania simulans adlı kelebek türü böcek ilk tespit edildiğinde sadece Trabzon'un Of ilçesinden Artvin'in Hopa ilçesine kadar tüm sahil şeridinde etkili olmuştu. Temmuz ayının başında yavruları bitkileri istila etmeye başlayan kelebekler şimdilerde ergin çağa erişti ve çay bitkisi başta olmak üzere yeşil bitkilerin bedenini sarıyor. Çay, salatalık, mısır, fasulye, domates gibi yeşil bitkilerin tümüne konarak özünü emen ve bitkiyi kurutan Ricania Simulans'ın Gürcistan üzerinden bölgeye girdiği belirlenerek son 12 yılda bölgedeki tarım arazilerinde hızlı bir artış gösterdi.

Rize'de çay, salatalık, mısır, fasulye, domates gibi yeşil bitkilere konuşlanan vampir kelebekler ile mücadele kapsamında Gıda, Tarım Rize İl Müdürlüğü’nün çalışmaları da devam ediyor. Aynı zamanda bu zararlı kelebek Ricania Simulans için 2017 yılında çay bahçelerine yapışkan sarı renkli tuzaklar yerleştirilmişti. Çok sayıda böceğin bu tuzaklara yakalandığı ilk incelemelerde yer almıştı.



'Vampir Kelebek' ile şekerli su ile mücadele önerisi

Çay Üreticileri Dayanışma Derneği (ÇAYÜDAD) Başkanı Mustafa Mavi, söz konusu Vampir Kelebekler için şekerli su ile mücadele edilebileceğinin altını çizdi. Televizyon izlerken uğur böceklerini çoğaltarak zararlı böcekleri yemelerinin sağlandığı bir projenin olduğunu izleyen ÇAYÜDAD Başkanı Mavi aynı durumun Rize’nin başına bela olan Ricania Simulans’ta da gerçekleştirilebileceğini düşündüğünü dile getirdi. Şekerli su yaparak lavraların olduğu bitkilere sıkan Mavi, işlemin sonucunda karıncaların bitkiye çıkarak lavraları yediğini ve yok ettiğini gördüğünü ifade etti. Mavi “Kelebek oluşmaya başladı. Televizyonda bir proje görmüştüm. Uğur böcekleri bitkideki yabancı maddeler yiyordu. Ben de su ve şeker ile bir şerbet yaptım ve buradaki bitkilere bunu sıktım. Üstten aşağıya bitkiyi tamamen kelebekler sarmıştı. Bu sefer karıncalar bitkiye çıkıp olan lavraları sabaha kadar yediler. Ertesi gün karıncaların bitkiye çıktığını ve lavraların yok olduğunu görünce heyecanlandım. Bunun geliştirilerek, bahçelere şeker şerbeti sıkılabileceğini düşündüm. Karıncaların bunu yemelerini sağlayarak kendi çapımda bir çözüm üretmeye çalıştım” dedi.

Vampir kelebeklerin evlere kadar girdiğini ve insanların hayatını olumsuz yönde etkilediğini sözlerine ekleyen Mavi “Zarar verme noktasında bakıldığı zaman şuanda yükseklere kadar çıkmış durumda. Bitkilerin çoğunu sömürüyor. Akşam evlerimizin ışına geliyorlar. İnsanları rahatsız ediyorlar, pislik yapıyorlar. Artmasını önleyebilirsek azalacaktır. Belli bir noktadan sonra ise yok olacaktır. Her kurumun ufak bir çalışması var. Çalışma tamamen başarıya ulaşmadığı için herkes sorumluluktan kaçıyor. Başarıya ulaşsa herkes bunu ben yaptım diyecek” ifadelerini kullandı.

