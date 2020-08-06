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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rize´de maske ve sosyal mesafe denetimi

DHA

Rize´de maske ve sosyal mesafe denetimi


Mehmet Can PEÇE-Arzu ERBAŞ/RİZE, (DHA)TÜRKİYE genelinde yapılan koronavirüs denetimi kapsamında Rize Valisi Kemal Çeber ve Belediye Başkanı Rahmi Metin´in katılımıyla birlikte, maske ve sosyal mesafe denetimi yapıldı.
İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda 81 ilde eş zamanlı yapılan denetimler kapsamında Rize´de de maske ve sosyal mesafe kontrolü yapıldı. Rize Valisi Kemal Çeber önceliğinde Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ile oda başkanlarının katıldığı denetimlerde; şehir merkezindeki işletmeler ve vatandaşlar, maske ve sosyal mesafe konusunda uyarıldı. Kentte iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, taksiler, lokantalar, kafeteryalar gibi yaşam alanlarında yapılan denetimlerde, vatandaşlara bilgilendirmede bulunuldu.
Denetimlere ilişkin konuşan Vali Çeber, "Bundan sonra üst üste kurallara uyan işletmelere Covid önemlerine uygun olduğuna dair bir barkot vereceğiz. Bir uyarıcı ekiplerimiz olacak. Bunlar özel formaları ile gezecek. Herkesi uyarıp tutanak tutacak. İlgili ekiplerimiz o iş yerlerine gidip uyarıların dikkate alınıp alınılmadığına bakılacak. Uymayan işletmelerimiz kapatılacak. Biz bu önlemi Rize´de alacağız. Hiç birimizin amacı mekân kapatıp vatandaşların ekonomisine zarar vermek değil. Ama gerektiğinde tereddütsüz bunu yapacağımız net ifade edildi. Günde 3 kere ilgili arkadaşlar denetimi yapacaklar. Ve uyulmadığında belediyemiz o işletmeleri kapatacak" dedi
Kent genelinde polis, jandarma ve zabıta ekipleri de gün boyu kontrollerini sürdürerek, kurallara uyulup, uyulmadığını denetledi. DHA-Genel Türkiye-Rize / Merkez Mehmet Can PEÇEArzu ERBAŞ
2020-08-06 14:11:01

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