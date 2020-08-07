Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Salarha Tüneli'nde 'Işık Göründü'

İHA

Rize'de 2015 yılında ihalesi yapılarak inşaatına başlanan Salarha Tüneli'nde 'Işık göründü' töreni düzenlendi.

Salarha Tüneli'nde 'Işık Göründü'

Rize’de 2015 yılında ihalesi yapılarak inşaatına başlanan Salarha Tüneli’nde ‘Işık göründü’ töreni düzenlendi.
12 kilometrelik Rize Salarha yolunu 3 kilometreye düşürecek olan 2.9 kilometre uzunluğundaki çift tüp tünel ile seyahat süresi de 15 dakika azalmış olacak.
Tünelin Rize merkezden başlangıç noktası olan Dalyan Mevkiinde gerçekleşen törene Rize Milletvekilleri Hayati Yazıcı, Osman Aşkın Bak, Muhammet Avcı, Ulaştırma ve Altyapı Eski Bakanı Mehmet Cahit Turan, Rize Valisi Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rahmi Metin ile kurum amirleri katıldı. Dalyan mevkiinden tünelin içerisine giren katılımcılar kepçe operatörünün ışığın görülmesi için son kez iş makinasını çalıştırmasına şahitlik ederek aradaki duvarın yıkılmasını izledi.
İş makinası operatörü ışığın görülmesinden önce son işlemi yapacak darbeyi vurmadan evvel protokolden bir gelenek olduğunu belirterek arkadaşları adına bahşiş talep etti. Rize Milletvekili Hayati Yazıcı da bu talebi kırmayarak geleneklere ayak uydurdu ve operatöre bir miktar para verdi. Protokol üyeleri tünelin iki yakasını birbirinden ayıran duvarın yıkılmasıyla araçlarla Dalyan mevkiinden Salarha Beldesi’ne geçtiler.
Ulaştırma ve Altyapı Eski Bakanı Mehmet Cahit Turan, Salarha Tüneli’nin Rize’nin geleceği açısından çok önemli olduğunu ve Rize için bir dönüm noktası olacağını dile getirdi.
Rize Milletvekili Hayati Yazıcı ise Işık Göründü Töreni gerçekleşen Salarha Tüneli’nin Rize’nin soluk borusu olduğunun altını çizdi. Yazıcı “Rize’nin soluk borusu olarak niteleyeceğimiz Salarha Tünelinde adım adım sona yaklaşıyoruz. Bugün tünelde ışığı görüyoruz, 2021 yılının en geç ilk yarısında çalışmaları tamamlayarak hizmete açılması planlanıyor” dedi.
Rize Valisi Kemal Çeber de Salarha Tünel’inin 20 dakikalık süreyi 5 dakikaya indireceğini hatırlatarak“ Salarha Tüneli bölgenin uzun zamandır hayalini kurduğu bir rüya. İlimizin çehresini, stratejik gidişatını, kentleşmesini, yerleşimini ve bundan sonra yapılacak yatırımları etkileyecek, ilin kaderi ile ilgili bir proje. Gitgide büyüyen Rize’nin merkezini Salarha bölgesine bağlayacak tünel ile 20 dakikalık yol 5 dakikaya inecek” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Rize'de Salarha Tüneli'nde ışık göründü
YEREL HABERLER Rize'de Salarha Tüneli'nde ışık göründü
Stjepan Tomas, Çaykur Rizespor ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas: "Daha iyi işler yapmak için buradayız"
YEREL HABERLER Stjepan Tomas, Çaykur Rizespor ile 1+1 yıllık ...
Çaykur Rizespor'da Stjepan Tomas dönemi resmen başladı
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor'da Stjepan Tomas dönemi resmen ...
Rize Valiliği´nden 'sahte belge' açıklaması
YEREL HABERLER Rize Valiliği´nden 'sahte belge' açıklaması
Sosyal medyada valinin imzası taklit edilerek paylaşılan sahte belge mahkemelik oldu
YEREL HABERLER Sosyal medyada valinin imzası taklit edilerek ...
Rize’de düğünlerde ikram yasaklandı, düğünlere saat kısıtlaması da geliyor
YEREL HABERLER Rize’de düğünlerde ikram yasaklandı, düğünlere saat ...
Rize´de maske ve sosyal mesafe denetimi
YEREL HABERLER Rize´de maske ve sosyal mesafe denetimi
Karadeniz´de kavurma geleneği
YEREL HABERLER Karadeniz´de kavurma geleneği
‘Vampir Kelebek’ istilası yeniden başladı
YEREL HABERLER ‘Vampir Kelebek’ istilası yeniden başladı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X