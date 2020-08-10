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Akdeniz'in Fener balığı yolunu kaybedince Karadeniz'de ağlara takıldı

İHA

Akdeniz'de yaşayan balık türü olarak bilinen Fener balığının Karadeniz'de Rize açıklarında yakalanması balıkçıları da şaşırttı.

Akdeniz'in Fener balığı yolunu kaybedince Karadeniz'de ağlara takıldı

Akdeniz'de yaşayan balık türü olarak bilinen Fener balığının Karadeniz'de Rize açıklarında yakalanması balıkçıları da şaşırttı.
Atlas Okyanusu’nda yaşayan Lophiidae familyasına ait balık türü olan Fener balığı, Türkiye’de de Akdeniz ve Ege Denizi’nde hayatını sürdürüyor. Denizin en çirkin balığı olan Fener balığı Karadenizli balıkçılar tarafından Rize açıklarında tutuldu. 9 kilogramlık ağırlığı ile yaşam alanı olmayan Karadeniz’de nasıl bu kadar büyüdüğü de merak konusu.
Yolunu kaybederek Karadeniz’de avlanan Fener balığını dükkanında sergileyen Lokman Armağan, yıllar önce yine Karadeniz’de bu balık türüne rastlandığını fakat bu kadar büyüğünü ilk kez gördüğünü dile getirdi. Çocuk yaşta başladığı balıkçılık mesleğini devam ettiren Lokman Armağan “Bizim buralara ait bir balık değildir. Akdeniz kökenli bu balığa daha önceleri ufak çaplarda rastlantı olmuştu ama bu kadar büyüğüne ilk kez rastlandı. Bu 9 kilogram geliyor. Normalde Akdeniz’de derin sularda yaşar” dedi.
Balığın kafa kısmında 2 anten bulunduğunu ve biri ile önüne ışık yaparken diğerini de küçük balıkları avlamak için yem olarak kullandığını dile getiren balıkçı Esnafı Armağan “Fener balığında 2 tane anten bulunur. Bir tanesi yemdir, diğeri ışıldaktır. Işığını yakar, yemi önünde tutar, bu şekilde avcılık yapar. Enteresan yanı Karadeniz’in balığı değildir. Tutan balıkçı arkadaşımız da unu lokantamızda kendi müşterilerimize sergilememiz için yolladı” ifadelerini kullandı.
Karadeniz balık yemekleri arasında Fener balığının yeri olmadığını fakat balıktan lezzetli yemekler çıkartılabileceğini sözlerine ekleyen Armağan “Bizim kültürümüzde Fener balığı yoktur. Fener balığının kafa kısmından çok güzel bir çorba olur. Kuyruk kısmından da şiş ve fener balığı güveç olur. Balık nadir olduğu için pek te bileni ve seveni yoktur” şeklinde konuştu.

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