Rize'de sağanak etkili oldu (3)

HEYELAN NEDENİYLE OTOMOBİL TOPRAĞA SAPLANDI
Rize'de şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen heyelanda bazı yollar toprak altında kaldı. Gündoğdu Mahallesi'nde Veliköy yolu üzerinde meydana gelen heyelanda ise yamaçtan kopan toprak kütlesi, seyir halindeki bir otomobilin kısmen toprağa gömülmesine yol açtı. Sürücü ve otomobilde bulunan 3 kişinin çevredekilerin yardımıyla araçtan çıktı.DHA-Genel Türkiye-Rize RİZE, (DHA)
2020-08-10 20:02:15
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.