Rize'de sağanak etkili oldu (3)

'Bu yaz biraz herkes tombuling'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



HEYELAN NEDENİYLE OTOMOBİL TOPRAĞA SAPLANDI

Rize'de şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen heyelanda bazı yollar toprak altında kaldı. Gündoğdu Mahallesi'nde Veliköy yolu üzerinde meydana gelen heyelanda ise yamaçtan kopan toprak kütlesi, seyir halindeki bir otomobilin kısmen toprağa gömülmesine yol açtı. Sürücü ve otomobilde bulunan 3 kişinin çevredekilerin yardımıyla araçtan çıktı.DHA-Genel Türkiye-Rize RİZE, (DHA)

2020-08-10 20:02:15



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.