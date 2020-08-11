Rize’deki her şiddetli yağış sonrasında olduğu gibi o şelale yine coştu Çamlıhemşin Belediyesi yanındaki şelale böyle görüntülendi

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Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde her şiddetli yağıştan sonra olduğu gibi ilçe belediye binasının hemen yanındaki şelale yine coştu.

Çamlıhemşin İlçe Merkezi’nde belediye binası yanından akan şelalenin debisi yağışların ardından artarken, yaklaşık 100 metreden dökülen şelale korkulu anların yaşanmasına neden oldu.

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