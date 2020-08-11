Ardeşen’in Yukarıdurak köyü selden büyük zarar gördü

Rize’nin Ardeşen ilçesinin Yukarıdurak köyü şiddetli yağışlardan en fazla zarar gören köylerden biri oldu.

Köy içerisinden geçen derenin taşması ile dere suları köydeki bir çok tarım alanının sular altında kalmasına neden olurken, bazı vatandaşların hayvanları sel sularına kapılarak telef oldu. Şuana kadar can kaybının yaşanmadığı köye ulaşım ise yoldaki sel ve heyelanlar ile güçlükle sağlanıyor.

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