Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonu Rize'ye geliyor

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 günlük hafta sonu programı için 14 Ağustos Cuma günü Rize'ye geliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1416 Ağustos tarihlerinde Rize'nin Güneysu ilçesindeki evinde dinleneceği öğrenilirken, programı ile ilgili bir bilgi verilmedi.

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