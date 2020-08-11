Ayder Yaylası yolunda heyelan; çay bahçesinde mahsur kaldılar (3)

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KAÇKAR KÖYÜNDE SEL VE HEYELAN

Rize'in Ardeşen ilçesine bağlı Kaçkar köyünde yağmurun şiddetini artırması ile sel ve heyelanlar meydana geldi. Yağışın etkisiyle köyün içinden geçen derenin debisi, yükseldi. Bölgede pek çok ev ve tarım arazileri sel ve heyelanda zarar gördü. Selin etkili olduğu alanlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görntülendi.Adem AKATİN/ARDEŞEN (Rize), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Rize / Ardeşen Adem AKATİN

2020-08-11 22:25:13



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