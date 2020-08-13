Arzu ERBAŞ/RİZE (DHA)CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan hafta sonunu baba ocağı Rize´de geçirecek. Cumartesi günü kente geleceği öğrenilen Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu açılış törenine katılacak, parti teşkilatı ile yemekte buluşacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize´ye geliyor. 15 Ağustos Cumartesi günü öğleden sonra kente gelmesi beklenen Erdoğan, düzenlenen törenle toplu açılış yapacak. İnşaatları tamamlanan İl Emniyet Müdürlüğü , AFAD Bölge Müdürlüğü binaları ile 5 okul, Güneysu TOKİ Konutları ve Ardeşen Derin Deşarj Sistemi gibi 34 projenin törenle toplu açılışı gerçekleştirecek. Akşam yemeğinde parti teşkilatı ile bir araya gelecek olan Erdoğan, geceyi Güneysu´daki evinde geçirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pazar günü öğleden sonra Rize-Artvin Havaalanı'nı helikopterle inceledikten sonra Rize´den ayrılacağı öğrenildi. DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ
2020-08-13 17:59:04
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.