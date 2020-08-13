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Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'ye geliyor

DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'ye geliyor


Arzu ERBAŞ/RİZE (DHA)CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan hafta sonunu baba ocağı Rize´de geçirecek. Cumartesi günü kente geleceği öğrenilen Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu açılış törenine katılacak, parti teşkilatı ile yemekte buluşacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize´ye geliyor. 15 Ağustos Cumartesi günü öğleden sonra kente gelmesi beklenen Erdoğan, düzenlenen törenle toplu açılış yapacak. İnşaatları tamamlanan İl Emniyet Müdürlüğü , AFAD Bölge Müdürlüğü binaları ile 5 okul, Güneysu TOKİ Konutları ve Ardeşen Derin Deşarj Sistemi gibi 34 projenin törenle toplu açılışı gerçekleştirecek. Akşam yemeğinde parti teşkilatı ile bir araya gelecek olan Erdoğan, geceyi Güneysu´daki evinde geçirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pazar günü öğleden sonra Rize-Artvin Havaalanı'nı helikopterle inceledikten sonra Rize´den ayrılacağı öğrenildi. DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ
2020-08-13 17:59:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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