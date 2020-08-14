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Pandemiden kaçanlar Kavrun Yaylası'na akın ediyor

DHA

Pandemiden kaçanlar Kavrun Yaylası'na akın ediyor


Arzu ERBAŞMehmet Can PEÇE/ÇAMLIHEMŞİN (Rize), (DHA)RİZE'de sıcak havadan bunalanlar ve koronavirüs riskinden uzaklaşmak isteyenler, soluğu yaylalarda alıyor. Çamlıhemşin ilçesinde 2 bin 300 rakımlı Kavrun Yaylası, pandemi sürecinde kentin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin adresi oluyor.
Kavrun Yaylası son dönemde turistlerin ziyaret ettiği yerlerin başında geliyor. Çamlıhemşin ilçesinde 2 bin 300 rakımlı yaylaya gelen turistler, doğanın keyfini sürüyor. Yayla, pandemi sürecinde kentin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin de adresi oluyor. Doğal yaşantısı ve yeşil manzarası ile ziyaretçilerinin ilgi odağı olan yaylaya gelenler, türküler söyleyip, horon oynayarak eğleniyor. Gelen turistler de atma türküleri dinlerken bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydediyor. Hava durumunun sürekli değişkenlik gösterdiği yaylada, kamp da kuran turistler hem serinliyor hem de muhteşem doğanın keyfini çıkarıyor.
'MİSAFİRLERİ HAYRAN BIRAKIYOR'
Kavrun Yaylası Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Tayfun Bekar, koronavirüs salgını dolayısıyla yaylaların büyük rağbet gördüğünü söyleyerek, "Tertemiz ortamı, doğal yaşantısı ve sakinliği dolayısıyla vatandaşlar yaylaları tercih ediyorlar. Gelen misafirlerin birçoğu kamp tarzı tatil yapıyorlar. Böylece salgınla ilgili olarak kendi korunaklı yaşam alanlarını da oluşturmuş oluyorlar. Tertemiz doğanın keyfini çıkartıyor. Kavrun Yaylası da en doğal hali ile misafirlerimizi hayran bırakıyor" dedi.
'BİZE HUZUR VERİYOR'
Kent dışından yaylayı ziyarete gelen Hüseyin Keskin, "Şehrin kalabalığından kaçıp değişik yerler görmek bahanesiyle yaylalara doğru yol alıyoruz. Sakin ve doğal ortamı bizlere huzur veriyor. Kavrun Yaylası da en doğal haliyle tatilcileri ağırlıyor" diye konuştu.
'HAYRAN KALDIK'
Yaylaya ailecek geldiklerini anlatan Ece Özcan, "Ailece geldik, Kavrun Yaylası'na, gerçekten hayran kaldık. 4-5 saat uyuduğumuz halde çok dinç bir şekilde güne başlıyoruz, çok güzel bir havası çok doğal bir ortamı var. Şehrin karmaşasından, salgınından kaçtık rahat bir nefes aldık" dedi.
'GÖRÜLMEYE DEĞER'
İzmit'ten gelen Özcan Demirkan, ilk kez geldiği Kavrun Yaylası'na hayran kaldığını ifade ederek "Buraları çok görmek istiyorduk. Bize beklentilerimizin üzerinde bir ortam sundu. Bu muhteşem vadi gelip görülmeye değer bir yer" diye konuştu.
Yayla sakinlerinden Hanife Aydoğdu ise, "Gelen turistler buranın doğasına hayran kalıyorlar. Biz de onlara en doğal ürünlerimizden ikram ederek sağlıklarına sağlık katıyoruz. Arada türküler söyleyerek onlara yöre kültürümüzü de yansıtmaya çalışıyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Rize / Çamlıhemşin Arzu ERBAŞ-Mehmet Can PEÇE
2020-08-14 08:54:48

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