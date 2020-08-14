Rize'de karantina kurallarına uymayan 2 kişiye ceza



Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)Rize'de Covid-19 testleri pozitif çıkan 2 kişiye karantina kurallarına uygun hareket etmedikleri için ceza uygulandı.

Rize'de karantina sürecinde bulunan kişilerin takibine yönelik denetim ve kontroller sürdürülüyor. Yapılan incelemelerde kentte karantinada bulunması gereken 2 kişinin karantina kurallarına aykırı hareket ettiği Rize İl Emniyet Müdürlüğü tarafından tespit edildi. Kişilere, kurallara uygun hareket etmedikleri için ceza uygulandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Rize Valisi Kemal Çeber, süreci yakından takip ettiklerini belirterek, "İl genelinde Covid-19 pandemisi ile mücadelemiz yoğun olarak devam etmekte ve denetimlerimizi sıklaştırmış bulunmaktayız. Vatandaşlarımızdan ricamız, tüm bireylerin bu süreçte üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmesidir. Bizler sadece kendimizden değil yakınımızda bulunan kişilerden de sorumluyuz. Bu doğrultuda ilimiz genelinde pandemi sürecinde alınan tedbirlerin ve karantinada bulunan kişilerin takibi sürekli olarak yapılmaya devam etmekte ve kurallara riayet etmeyenler hakkında gerekli işlemler yapılmaktadır. Vatandaşlarımızdan maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmelerini, bunun yanında karantinada bulunan kişilerin karantina süreci boyunca evlerinde kalmalarını istiyoruz. Koronavirüs alacağımız tedbirlerden daha büyük değildir" dedi. DHA-Genel Türkiye-Rize Aytekin KALENDER

2020-08-14 13:26:59



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