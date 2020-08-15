Cumhurbaşkanı Erdoğan: “İnşallah yarınlar bugünlerden daha güzel olacak” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Tartışmaları kendi mecrasından çıkartıp ülkenin ve milletin kutlu yürüyüşünün önünde bir takoz haline getirmeye kalkanlara göz yumamayız” “Kendi ajandalarını kendi zihin dünyalarındaki hesaplaşmaları bizim üzerimizden görmeye kalkanları ise hiç kusura bakmasınlar asla izin vermeyeceğiz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “İnşallah yarınlar bugünlerden daha güzel olacak” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Tartışmaları kendi mecrasından çıkartıp ülkenin ve milletin kutlu yürüyüşünün önünde bir takoz haline getirmeye kalkanlara göz yumamayız” “Kendi ajandalarını kendi zihin dünyalarındaki hesaplaşmaları bizim üzerimizden görmeye kalkanları ise hiç kusura bakmasınlar asla izin vermeyeceğiz”

İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tartışmaları kendi mecrasından çıkartıp ülkenin ve milletin kutlu yürüyüşünün önünde bir takoz haline getirmeye kalkanlara göz yumamayacaklarını belirterek "Kendi ajandalarını kendi zihin dünyalarındaki hesaplaşmaları bizim üzerimizden görmeye kalkanları ise hiç kusura bakmasınlar asla izin vermeyeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “İnşallah yarınlar bugünlerden daha güzel olacak” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Tartışmaları kendi mecrasından çıkartıp ülkenin ve milletin kutlu yürüyüşünün önünde bir takoz haline getirmeye kalkanlara göz yumamayız” “Kendi ajandalarını kendi zihin dünyalarındaki hesaplaşmaları bizim üzerimizden görmeye kalkanları ise hiç kusura bakmasınlar asla izin vermeyeceğiz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tartışmaları kendi mecrasından çıkartıp ülkenin ve milletin kutlu yürüyüşünün önünde bir takoz haline getirmeye kalkanlara göz yumamayacaklarını belirterek “Kendi ajandalarını kendi zihin dünyalarındaki hesaplaşmaları bizim üzerimizden görmeye kalkanları ise hiç kusura bakmasınlar asla izin vermeyeceğiz” dedi.
Hafta sonunu memleketi Rize’de geçirmek üzere dün akşam saatlerinde Rize’nin Güneysu ilçesine gelen Erdoğan, saat 15.30 sıralarında Merkez mahallesindeki evinden çıkarak Rize Valiliği’ne geçti. Valilik önünde sosyal mesafe kuralına uyularak düzenlenen toplu açılış töreninde konuşan Erdoğan, “1 yıllık ayrılığın ardından bugün sizlerle bir kere daha ata toprağı Rizedeyiz. Toplam yatırım bedeli 525 milyon lira olan 33 kalem eser ve hizmetin toplu açılış törenini yapıyoruz. Emeği geçenleri şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum” diye konuştu.

Rize’ye lojistik merkezi müjdesi
Erdoğan, Rize’ye lojistik merkezi yapacaklarını müjdesini vererek “Lojistik merkezi ile ilgili çalışmalar yapıldı, ihale tamam, bu suretle inşaatı başlayacak. Rize’nin girişinde malum lojistik merkezini hayata geçireceğiz. Rize Artvin havalimanın inşaatı hızla devam ediyor yarın orayı da denetlemeye gideceğim. Bizzat yerinde havalimanı inşaatını yerinde denetleyip gezip göreceğiz” şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçirdiği Korona virüs hastalığı sonucu önceki gün hayatını kaybeden Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turan Erdoğan’ın ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dileyerek Fatiha okudu.

“Dünyada pek çok siyasi partinin toplam ömrünü aşan bir süreyi biz iktidarda geçirme şerefine nail olduk”
AK Parti’nin kuruluşunun 19. Yıldönümünü kutladıklarını hatırlatan Erdoğan “Kasım ayı itibariyle iktidarımızın 18. yılını geride bırakmış olacağız. Dünyada pek çok siyasi partinin toplam ömrünü aşan bir süreyi biz iktidarda geçirme şerefine nail olduk. Özellikle milletimiz girdiğimiz her seçimde birinci parti olma ünvanını kara kaşımıza, kara gözümüze bakarak vermedi. Milletimiz hizmete bakıyor. Duruşa bakıyor, söylenen söze yapılan işe bakıyor. Kararını da ona göre veriyor. Yalan, iftira, karanlık ilişkiler, ülkesine ve milletine husumetleriyle maruf kadro oluşturmak suretiyle milleti aldatabilecekleri sananların foyası kısa sürede ortaya çıkmaktadır. Bu hakikatin geçmişten bugüne defalarca yaşadık. Hasbi olmayanlar, samimi olmayanlar, yüreğinde ülke ve millet aşkı dışında hevesler projeler, planlar barındıranlar eninde sonunda gerçek yüzlerini göstereceklerdir. Biz kimin ne dediğine değil, milletimizin ne istediğine hangi istikameti gösterdiğine bakarak yolumuza devam edeceğiz. Gereksiz tartışmalarla enerjimizin bölünmesine, vaktimizin zayi edilmesine dikkatimizin dağıtılmasına izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Şuanda salgının olumsuz etkilerini en aza indirmeye odaklandık”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şuanda salgının olumsuz etkilerini en aza indirmeye odaklandıklarını belirterek “Biz şuanda ekonomimizi ayağa kaldırmaya odaklandık. Biz şuanda Suriye’de ve Kuzey Irak’ta terör örgütlerinin önünü kesmeye odaklandık. Biz şuanda ülkemizin her alanda hak ve çıkarlarını dünyanın her yerinde en ileri seviyede elde etmeye odaklandık. Türkiye’nin gerçek sorunları ve gerçek gündemi budur. Bunun dışındaki tartışmalar kiminin bilerek kiminin bilmeyerek içine düştüğü diğer tuzaktan ibarettir” dedi.
“Bir yerde sorun varsa ona kulak kabartmak çözüm bulmak bizim boynumuzun borcudur” diyen Erdoğan, konuşmasını şöyle tamamladı:
“Ama her sorununun kendi mecrasında ve çapı içinde tutmak şartı ile bu doğrultuda adımlar atılabilir. Tartışmaları kendi mecrasından çıkartıp ülkenin ve milletin kutlu yürüyüşünün önünde bir takoz haline getirmeye kalkanlara göz yumamayız. Kendi ajandalarını kendi zihin dünyalarındaki hesaplaşmaları bizim üzerimizden görmeye kalkanları ise hiç kusura bakmasınlar asla izin vermeyeceğiz. Türkiye’nin nice meselelerine çözmüş, nice reformları hayata geçirmiş, atılamaz denilen nice adımlar atan bir parti olarak milletimizden bize güvenmesini istiyoruz. Biz miletimize güveniyoruz. İnşallah yarınlar bugünlerden daha güzel olacak.”
Erdoğan, konuşmasının ardından toplam yatırım bedeli 525 milyon lira olan 33 kalem eser ve hizmetin toplu açılış törenini gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de/ Fotoğraflar
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de/ Fotoğraflar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan babaocağı Güneysu’da
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan babaocağı Güneysu’da
Yaylada horona Corona cezası
YEREL HABERLER Yaylada horona Corona cezası
Jandarma, Beril'in oyun hamuru isteğini geri çevirmedi
YEREL HABERLER Jandarma, Beril'in oyun hamuru isteğini geri ...
Rize'de karantina kurallarına uymayan 2 kişiye ceza
YEREL HABERLER Rize'de karantina kurallarına uymayan 2 kişiye ceza
Selde heyelan nedeniyle kapanan köy yolunun hemen açılmasını istemiyor Rize’de şiddetli yağmurdan dolayı heyelan nedeniyle yolu kapanan Taşpınar köyünün muhtarı eskiden köy yolunun hemen açılması için çaba sarfederken bu kez Korona virüs salgınındaki artış nedeniyle işi ağırdan alıyor
YEREL HABERLER Selde heyelan nedeniyle kapanan köy yolunun hemen ...
Pandemiden kaçanlar Kavrun Yaylası'na akın ediyor
YEREL HABERLER Pandemiden kaçanlar Kavrun Yaylası'na akın ediyor
Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan
YEREL HABERLER Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'ye geliyor
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'ye geliyor
93 yaşındaki korona hastasını kucağında taşıyan sağlıkçı: Gerekeni yaptım
YEREL HABERLER 93 yaşındaki korona hastasını kucağında taşıyan ...
Pandemide hasret çekenler için 'Ben de özledim' klibi
YEREL HABERLER Pandemide hasret çekenler için 'Ben de özledim' klibi
Sağlık çalışanı, evinde karantinaya alınacak yaşlı kadını kucağında taşıdı
YEREL HABERLER Sağlık çalışanı, evinde karantinaya alınacak yaşlı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X