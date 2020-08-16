Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayder Yaylası'nda (3)

RİZEARTVİN HAVALİMANI'NDA İNCELEME
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası'nda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca gerçekleştirilen 'Ayder Yenileme ve Koruma Projesi' kapsamındaki çalışmaları yerinde incelemesinin ardından, Türkiye´nin deniz dolgusuna inşa edilecek 2´nci havalimanı RizeArtvin Havalimanı´ndaki çalışmaları da denetleyerek, bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra helikopterle havalimanı şantiyesinden ayrılarak, son 1 haftada Rize ve Trabzon'da sel ve heyelanların meydana geldiği bölgeleri havadan inceledi. Helikopterle Trabzon Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ana' uçağıyla, kentten ayrıldı.DHA-Genel Türkiye-Rize RİZE, (DHA)
2020-08-16 20:04:38
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.