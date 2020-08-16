Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayder Yaylası'nda (3)

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RİZEARTVİN HAVALİMANI'NDA İNCELEME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası'nda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca gerçekleştirilen 'Ayder Yenileme ve Koruma Projesi' kapsamındaki çalışmaları yerinde incelemesinin ardından, Türkiye´nin deniz dolgusuna inşa edilecek 2´nci havalimanı RizeArtvin Havalimanı´ndaki çalışmaları da denetleyerek, bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra helikopterle havalimanı şantiyesinden ayrılarak, son 1 haftada Rize ve Trabzon'da sel ve heyelanların meydana geldiği bölgeleri havadan inceledi. Helikopterle Trabzon Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ana' uçağıyla, kentten ayrıldı.DHA-Genel Türkiye-Rize RİZE, (DHA)

2020-08-16 20:04:38



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