Rize’de 3 köy karantina altına alındı

Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Kibledağı, Gürgen ve Başköy köylerinde korona virüs vakalarının artması nedeniyle karantina kararı alındı.

Rize İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Kibledağı, Gürgen ve Başköy köylerinde mevcut korona virüs vakalarının yoğun filyasyon çalışmalarına ve önlemlere rağmen diğer ilçe ve beldelerimize nazaran daha yüksek olması sebebiyle bu yerler karantina altına alınmıştır. Söz konusu karantina uygulamasına 20 Ağustos 2020 Perşembe günü saat 12.00 (öğle) itibariye başlanacak olup, vaka artış hızı tamamen kontrol altına alınana dek devam edilecektir. Bu kapsamda söz konusu bu yerleşim yerlerine giriş çıkışlar denetime tabi tutulup, gereksiz giriş çıkışlara izin verilmeyecektir. Yine söz konusu muhtarların yardımı ve camilerimizden anonslar da yapılarak sağlık ekiplerimizce tek tek bütün evlerde semptom sorgulaması yapılacak, en ufak bir semptomu olan kişiye derhal müdahale edilerek, söz konusu ev veya evler ayrıcalıklı olarak da izole edilecektir. Ayrıca çok ciddi ihtiyaçları karşılanması haricinde izin verilenler dışında sokağa çıkışlarda ciddi anlamda sınırlandırılmıştır. Bu zorlu süreçte gerek karantina bölgemizde gerekse de tüm ilimizde yaşayan vatandaşlarımızı maksimum tedbirli olmaya, kurallara harfiyen uymaya davet ediyoruz. Yarınlarda rahat olabilmek adına bugünlerden işi sıkı tutmanın faydasına ve gerekliliğine inancımız tamdır. Zaman sabır zamanıdır" ifadelerine yer verildi.

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