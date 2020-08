Amedej Vetrih: Taraftarımıza çok iyi bir Rizespor seyrettirmek istiyoruz

Doğancan İLEK/RİZE, (DHA) - ÇAYKUR Rizespor´un orta saha oyuncularından Amedej Vetrih, sezona çok iyi hazırlandıklarını belirterek, "Geçen sezonu unutturmak için bu sezon her şeyi yapacağız. Önümüzdeki sezon taraftarımıza çok daha iyi bir Rizespor seyrettirmek istiyoruz" dedi.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor´un Erzurum´da devam eden birinci etap kampında açıklamalarda bulunan 29 yaşındaki Amedej Vetrih, yeni sezona sıkı bir şekilde hazırlandıklarını söyledi. Geçen sezon taraftarını çok üzdüklerini kaydeden Vetrih, bu sezon her şeyin çok daha güzel olacağını belirtti. Futbola 6 yaşında başladığını anlatan Vetrih, "İlk hocamın ismi Vasili Çarmen´di. Onunla birlikte çok iyi anılarım oldu, çok iyi işler çıkardık. Konu futbol olunca kazanılan şeylere bakılıyor. Kariyerimde NK Nova Gorica takımıyla 2 lig kupası kazandım. Domzale takımıyla, UEFA Kupası´nda oynadık. Marsilya´ya karşı gol atmak benim kariyerim boyunca en çok gurur duyduğum olaydır" diye konuştu.

`KARİYERİMİ GORİCA´DA BİTİRMEK İSTERİM´

Geriye dönüp baktığında futbol kariyerinde büyük hatalar yapmadığını ifade eden Sloven milli futbolcu, "Bundan dolayı çok gurur duyuyorum. Rize´de ailemle beraber yaşıyorum o yüzden futboldan arta kalan zamanlarımı onlarla geçiriyorum. Onun dışında vaktimin büyük bir bölümü, antrenmanlarda, maçlarda ve kamplarda geçiyor. Geçmişte, Xabi Alanso benim çok beğendiğim futbolcuydu. Şimdilerde ise Toni Kroos´u çok beğeniyorum. Şu anda olduğum yerden çok mutluyum. Bir gün futbol hayatım bitecekse tabii kendi ülkemde Slovenya´da başladığım yerde yani Gorica´da bitirmek isterim" dedi.

`RİZE´DE OLMAKTAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUM´

Rizespor´a gelmeden önce kenti tanımadığını aktaran Amedej Vetrih, "Buraya gelmeden önce Dario Melnjak ile çok konuştum, zaten eski takım arkadaşımdı. O bana Rizespor hakkında hep pozitif şeyler söyledi, burayı övgüyle anlattı. Şimdi Rize hakkında bilgi vermem gerekirse, Rize´nin çok iyi insanları var. Ben geldiğimden beri bunu gördüm. Çok güzel bir şehir, bana göre. Burada yaşamak çok büyük bir keyif. Ben de Rize´de olmaktan dolayı çok mutluyum. Taraftarı geçen sezon çok üzdük ama bu sezon her şey çok daha farklı olacak. Umarım Rizespor taraftarı her zaman olduğu gibi bizi desteklemeye devam eder. Onların desteğine çok ihtiyacımız oluyor. Geçen sezonu unutturmak için bu sezon her şeyi yapacağız. Çünkü geçen sezon istediklerimizi ne yazık ki başaramadık. Önümüzdeki sezon taraftarımıza çok daha iyi bir Rizespor seyrettirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.DHA-Spor Türkiye-Rize Doğancan İLEK

