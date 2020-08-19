(ÖZEL) Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal: 4 oyuncuyla anlaştık



Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA) Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal, Demirören Haber Ajansı´na (DHA) yaptığı açıklamada, transferde 4 yerli oyuncu ile anlaşmaya vardıklarını söyledi.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 2020-2021 sezonunu hazırlıklarına Erzurum´da devam ederken bir taraftan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar kendi oyuncusu Abdullah Durak ile sözleşme yenileyen yeşil-mavililerde sportif direktörü Yılmaz Bal, DHA´ya önemli açıklamalarda bulundu. Geçen sezon Gençlerbirliği forması giyen Yasin Pehlivan ve Nadir Çiftçi, Fatih Karagümrük´ten eski futbolcuları Engin Bekdemir ve Altınordu´dan Kemal Rüzgar ile her konuda anlaştıklarını kaydeden Yılmaz Bal, şunları dedi:

"Yerli 4 oyuncu ile anlaşmaya vardık. Anlaşmaya vardığımız Yasin Pehlivan, Nadir Çiftçi, Engin Pekdemir ve Kemal Rüzgar önümüzdeki günlerde sağlık kontrollerinin ardından aramıza katılacaklar. Erzurum kampı sonrası iznin ardından takımımız ikinci kamp dönemi için Topuk Yaylası´nda tekrar toplanacak. O güne kadar aramıza yeni oyuncular da katmayı hedefliyoruz. Transfer dönemi her zaman zor ama Tomas hoca ile koordineli bir şekilde bu süreci yürütüyoruz. Hocamızın belirlediği mevkilerde oyuncularımızı tespit ettik. Kulüplerinden onay beklediğimiz oyuncular var. Transfer süreci önemli bir süreç ama biz kendimize güveniyoruz. Camiamız ve taraftarımız hiç endişelenmesin; biz Rize´ye ve Rizespor´a yakışan coşkulu ve heyecanlı futbol oynayan bir ekip kuracağız. Yerli ve yabancı oyunlar ile görüşüyoruz. Tabii ki iyi oyuncuların talibi de çok oluyor. Kulüplerden cevap beklediğimiz futbolcular olduğu gibi son görüşmeleri yaptığımız oyuncular da var. Kısa sürede transferi tamamlamayı planlıyoruz. Taraftarlarımıza gelecek sezon iyi bir takım seyretmenin gayreti içerisindeyiz."

Güçlü bir kadro kurmak istediklerini ve geçen sezonki sıkıntıları tekrar yaşamak istemediklerini vurgulayan Yılmaz Bal, Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi´nde teknik direktör Stjepan Tomas ile eksik bölgelere takviye için araştırmalar yaptıklarını ifade etti.DHA-Spor Türkiye-Rize Aytekin KALENDER

2020-08-19 20:45:59



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