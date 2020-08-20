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Elindeki bıçakla karakola sığınmak zorunda kaldı Rize'nin Fındıklı ilçesinde tartıştığı kadınlara bıçak çeken şahıs çevresine halk toplanınca elindeki bıçakla karakola sığındı

İHA

Rize'nin Fındıklı ilçesinde tartıştığı kadınlara bıçak çeken şahıs, halk tepkisi ile karşılaşınca karakola sığındı.

Elindeki bıçakla karakola sığınmak zorunda kaldı Rize'nin Fındıklı ilçesinde tartıştığı kadınlara bıçak çeken şahıs çevresine halk toplanınca elindeki bıçakla karakola sığındı

Rize'nin Fındıklı ilçesinde tartıştığı kadınlara bıçak çeken şahıs, halk tepkisi ile karşılaşınca karakola sığındı.
Kadınlara yönelik sosyal medya paylaşımı yüzünden yaklaşık 1 ay önce gözaltına alınarak ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Mustafa A. sokakta karşılaştığı kendinden şikayetçi olan kadınlarla söz münakaşasına girdi. Kendisine sosyal medya paylaşımları hakkında tepki gösteren kadınlara bıçak çeken şahıs, karşısındaki kadınları önce korkutmak istedi. Daha sonra çevreden esnafların ve vatandaşların toplanarak bıçak çektiği kadınlara sahip çıktığını gören Mustafa A. hızla olay yerinden uzaklaşarak karakola sığındı. Yaşanan kovalamacada yaralanan 1 kişi ise hastaneye kaldırıldı.
Şahsın Fındıklı ilçesinde 2 gün önce kalp krizi geçirerek vefat eden 25 yaşındaki Alihan Şengül hakkında da sosyal medya hesabından paylaşımlar yaptığı, son olarak daha önce hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınmasına sebep olan kadınlar hakkında da “Allah çocuklarınızın sonunu da Alihan Şengül gibi yapsın” şeklinde paylaşım yaptığı öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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