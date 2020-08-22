Şiddetli yağış Rize’de etkili oluyor Çayeli ilçesine bağlı Derecik Köyü’nde yollar kapandı, bir araç toprak altında kaldı

Rize’de geçtiğimiz gün başlayan ve bu gece şiddetini arttırtan yağış, yerini sel ve heyelanlara bıraktı. İl genelinde bir çok köy yolu trafiğe kapandı, cadde ve sokaklar su altında kaldı.

Rize’nin Çayeli ilçesine bağlı Derecik Köyü’nde şiddetli yağış nedeniyle oluşan heyelanlar sonrasında yolar kapandı, bir araç toprak altında kaldı. Çayeli ilçesine bağlı Derecik ve çevre köylerin yolu ulaşıma kapandı. Bölgede bir evin arkasında heyelan meydana geldi. Muhammet Kanbur isimli vatandaşa ait olan park halindeki araç toprak altında kaldı.

Bölgede İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

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