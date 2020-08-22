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Ardeşen'de sağanak; sel sularına kapılan otomobil yoldan çıktı

DHA

Ardeşen'de sağanak; sel sularına kapılan otomobil yoldan çıktı


Adem AKATİN/ARDEŞEN (Rize) ,(DHA)RİZE'nin Ardeşen ilçesinde, sağanak nedeniyle oluşan selde, otomobil suya kapıldı. Sürücü, kaya parçaları arasındaki otomobilden kendi imkanlarıyla kurtuldu.
İlçede akşam saatlerinde başlayan ve giderek şiddetini artıran sağanak, sel ve su baskınlarına neden oldu. Yukarı Durak köyünde heyelan nedeniyle kara yolu ulaşıma kapandı. Köyde bir otomobil hareket halindeyken sel sularına kapılarak sürüklenip yoldan çıktı. İsmi belirlenemeyen sürücüsü, otomobilden kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. İlçe özel idare ve belediye ekipleri, sel suları ile taşıdığı balçık ve çamurla kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.DHA-Genel Türkiye-Rize / Ardeşen Adem AKATİN
2020-08-22 23:14:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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