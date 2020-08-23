Rize'de heyelan; 2 binadaki 30 kişi tahliye edildi (2)- Yeniden



Arzu ERBAŞDoğancan İLEK/RİZE (DHA)RİZE'nin merkez Dağsu Mahallesi'nde, etkili olan sağanak sonrası iki apartmandaki 30 kişi heyelan nedeniyle tahliye edildi. Tahliye edilen kişiler yakınlarının yanına yerleştirilirken, Balsu Mahallesi'nde ise sel sularının yıktığı duvarın altında kalan 1 kişi, yaralı olarak komşularınca kurtarıldı. Salarha ve Muradiye beldelerine giden yolda yaşanan heyelanda da bir araç toprak altında kaldı, sürücü yara almadan kurtuldu.

Dağsu Mahallesi´nde bitişik 2 bina, aşırı yağışın ardından arkasındaki dağdan kopan heyelan nedeniyle zarar gördü. Bunun üzerine biri 5 diğeri 6 katlı 2 binadaki 30 kişi ekiplerce tahliye edildi. Bina sakinlerinin geceyi yakınlarının yanında geçireceği belirtildi. Balsu Mahallesi'nde ise sel sularının yıktığı duvarın altında kalan 1 kişi, yaralı olarak komşuları tarafından kurtarıldı. Bina sakinlerinden Ali Toptan yağan yağmurun ardından binanın arkasındaki dağdan heyelan geldiğini ve evleri tehdit ettiğini belirterek, "Büyük korku ve panik yaşadık. Yan binanın 3'üncü katına kadar heyelan girdi. Binadakiler güvenlikleri için boşaltılıyor" dedi.

ARAÇ TOPRAK ALTINDA KALDI

Sağanağın etkili olduğu Salarha bölgesinde de, Rize şehir merkezine giden bir araç, heyelan nedeniyle toprak altında kaldı. Toprak altında kalan aracın sürücüsü yara almadan çıkmayı başarırken, yol bir süre trafiğe kapandı. Ekiplerin heyelan yaşanan noktalardaki çalışmaları sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Rize Arzu ERBAŞDoğancan İLEK

2020-08-23 03:29:31



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